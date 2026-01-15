Fracasa revocatoria contra el diputado Manuel Cheng por falta de firmas

El proceso de revocatoria de mandato por iniciativa popular contra el diputado Manuel Cheng Peñalba, finalizó este jueves 15 de enero y no logró avanzar luego de que el número de firmas recolectadas quedara muy por debajo del umbral establecido por el Tribunal Electoral (TE).

Según una resolución publicada este jueves 15 de enero en el Boletín del Tribunal Electoral, la Dirección Regional de Organización Electoral de Arraiján reconoció como válidas 2.069 firmas de respaldo, equivalentes al 3.60% de las 57,465 firmas necesarias para continuar con el proceso.

La iniciativa fue presentada por el abogado Abdiel Enrique Gonzáles Tejeira y había sido admitida en julio de 2025, cuando el TE autorizó formalmente el inicio del trámite de revocatoria.

Posteriormente, en agosto del mismo año, se dio luz verde al periodo de capacitación y a la recolección de firmas, el cual se extendió por 120 días, desde el 17 de septiembre de 2025 hasta el 14 de enero de 2026.

Durante ese lapso, el Tribunal Electoral habilitó sus oficinas incluso en días inhábiles, con el objetivo de facilitar el respaldo ciudadano a la solicitud. No obstante, al cierre del plazo legal, el apoyo obtenido quedó muy lejos del 30% del padrón electoral exigido para el circuito 13-1, que corresponde a más de 190 mil electores.

La resolución del TE también advierte que la cantidad de firmas reconocidas puede ser objeto de impugnación dentro de los cinco días hábiles siguientes a su publicación, conforme a lo establecido en el Decreto 49 de 2020.

El proceso de revocatoria había generado expectativa desde septiembre de 2025, cuando el Tribunal Electoral autorizó la recolección de firmas y advirtió sobre la complejidad logística del proceso.

Sin embargo, con los resultados oficiales, la iniciativa queda prácticamente sin opciones de avanzar hacia una eventual convocatoria a referéndum.