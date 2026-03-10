Fundación panameña lleva a la CIDH investigación sobre impacto de terapias de conversión en la comunidad LGBTIQ+

La organización panameña Fundación Iguales participó este martes 10 de marzo en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su 195° período de sesiones, celebrado en Cuidad de Guatemala, donde se abordaron los efectos de las llamadas prácticas de conversación dirigidas a modificar la orientación sexual, identidad y expresión de género.

La fundación fue la única en organización panameña en estar presente en la audiencia titulada “Efectos de las prácticas encaminadas a modificar la orientación sexual, la identidad y la expresión de género”, donde representó a diversas organizaciones de la región.

La delegación estuvo encabezada por el director ejecutivo de la organización, Iván Chanis Barahona, quién expuso ante la CIDH los resultados de una investigación realizada en Panamá sobre el impacto en la salud mental y de personas de la comunidad LGBTIQ+.

Durante la audiencia, la organización presentó los hallazgos del estudio Countering Conversion Practices: Investigación sobre factores de riesgo psicosociales para la salud mental en una muestra LGBTIQ+ en Panamá (2024–2025), el cual documenta la existencia de prácticas de conversión en el país y analiza sus efectos en la salud mental de quienes las han experimentado.

Según el informe, la falta de regulación, prevención y sanción en torno a estas prácticas genera un escenario de tolerancia estatal frente a posibles violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la integridad personal, la vida privada, la igualdad y no discriminación, así como el derecho a la salud mental.

La audiencia también incluyó la participación de organizaciones de distintos países de la región, entre ellas Egale de Canadá, Profamilia de Colombia, Fundación Arcoíris de México y Taller de Comunicación Mujer de Ecuador, con el acompañamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y redes regionales de litigio.

Entre las principales recomendaciones presentadas ante la CIDH se encuentran la adopción de legislaciones que prohíban estas prácticas, el establecimiento de mecanismos de supervisión en servicios de salud mental y espacios religiosos, la creación de estadísticas oficiales, así como el desarrollo de campañas de sensibilización y mecanismos de denuncia y reparación para las víctimas.