Invierten $5 millones en limpieza de la bahía de Panamá; la basura se sigue acumulando

Con un presupuesto de $5 millones y un plazo de ejecución de un año, la Alcaldía de Panamá, en conjunto con entidades del Gobierno Nacional y la empresa privada, puso en marcha un plan de intervención para la recolección de residuos sólidos en los ríos Matías Hernández y Río Abajo, así como en las costas, manglares y la Bahía de Panamá.

La iniciativa abarca la franja costera desde la Calzada de Amador hasta Costa del Este, con el objetivo de contener el flujo de desechos que desembocan en el mar.

En las labores operativas participa el Consorcio Río Verde junto a cuadrillas de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Ministerio de Salud (Minsa).

Durante el inicio de las tareas estuvieron presentes el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi; el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro; el titular de Salud, Fernando Boyd Galindo; y el administrador de la AAUD, Ovil Moreno Marín.

En el lugar, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, calificó la contaminación de los ríos urbanos como un “verdadero desastre desde el punto de vista de la salud”, provocado por el vertido de basura y la descarga de aguas residuales sin tratar.

“Todo el mundo tira la basura al río, todo el mundo contamina el río, tiran aguas negras al río, crudas”, recriminó el titular de la cartera ambiental, quien brindó el respaldo de MiAmbiente al proyecto municipal.

Por su parte, el alcalde Mizrachi destacó el impacto social y educativo del proyecto durante la jornada.

“Hoy estamos recuperando nuestros ríos, playas y manglares, pero también estamos sembrando conciencia. Queremos que los niños sean parte de este cambio porque cuidar nuestros recursos naturales es trabajar por el Panamá que vamos a dejarles”, expresó el jefe de la comuna capitalina.

Para la localización de acumulaciones de basura en puntos de difícil acceso y el seguimiento de las labores, los equipos emplean tecnología de drones.

A la par de la extracción mecánica y manual de residuos, el Minsa y el Municipio de Panamá programaron inspecciones sanitarias orientadas a eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, en las comunidades colindantes a las cuencas intervenidas.

El saneamiento de las cuencas urbanas representa un desafío histórico para la administración municipal y central, debido a la deficiente disposición final de los desperdicios en los corregimientos que atraviesan los ríos Río Abajo y Matías Hernández.