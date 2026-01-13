José Domingo Arias asegura que las pruebas del expediente confirman su inocencia en el caso Odebrecht

El excandidato presidencial por el partido Cambio Democrático José Domingo Arias aseguró este martes 13 de enero, a su llegada a la sede judicial donde se desarrolla el segundo día de la audiencia del caso Odebrecht, que su inocencia está “claramente marcada” en el expediente.

Arias expresó su deseo de que el proceso avance hasta su conclusión, prevista para el próximo 13 de febrero.

“Yo me alegro muchísimo de que el caso avance y espero que así siga hasta que llegue a su conclusión”, manifestó Arias, al recordar que lleva más de ocho años vinculado al proceso judicial.

Este 13 de enero se celebra el segundo día de la audiencia del caso Odebrecht, en el Palacio Gil Ponce y presidida por la jueza Baloisa Marquínez.

El exministro de Vivienda señaló que durante ese tiempo ha atravesado tres administraciones presidenciales y que tanto él como su familia han sufrido las consecuencias de estar asociados al caso.

Arias reiteró que fue involucrado en un hecho en el que, según afirmó, no tuvo ninguna participación. “Ya están las pruebas en el expediente. Yo no he presentado incidencias ni nulidades ni pruebas especiales ni testimonios, porque todo está en el expediente. Mi inocencia está claramente marcada”, sostuvo.

El excandidato insistió en la importancia de que el proceso judicial permita esclarecer los hechos ante la opinión pública. “La ciudadanía tiene que saber exactamente lo que pasó, y lo que pasó se va a conocer a través de las pruebas que constan en el expediente”, indicó.

En relación con los señalamientos de la Fiscalía sobre un presunto financiamiento de su campaña con fondos de la constructora brasileña Odebrecht, Arias hizo una aclaración enfática. “A mí no se me está acusando de recibir ninguna coima ni soborno ni ningún acto de corrupción”, dijo, al rechazar que su caso pueda ser catalogado como parte del esquema de sobornos atribuido a la empresa.

Arias subrayó que los propios testimonios incluidos en el proceso lo excluyen de cualquier participación en los hechos investigados. “El mismo testimonio dice que José Domingo Arias no participó en este hecho”, afirmó, y explicó que cualquier transacción mencionada ocurrió antes de que él fuera siquiera candidato presidencial.