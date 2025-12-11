Jueza ordena detención provisional de Héctor Brands por blanqueo de capitales

En la segunda audiencia que acudió este 10 de diciembre el exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, la jueza de garantía, Marisol Ortiz, ordenó su detención provisional por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Anteriormente la jueza Tulia Morelos ordenó también la detención provisional de Brands por un delito de enriquecimiento injustificado.

Ortiz previamente también había legalizado la aprehensión e imputo el presunto cargo de blanqueo de capitales a Brands.

En la primera audiencia acudió solo, mientras que en la segunda estuvieron las otras nueve personas aprehendidas este 9 de diciembre en la operación Bávaro.

Junto a Brands en la operación Bávaro fueron aprehendidos tres de sus hijos, su expareja, su novia y el socio Elvis Rodríguez.

Ortiz, en tanto, ordenó arresto domiciliario para los tres hijos y la actual y ex pareja de Brands.

Víctor Orobio, miembro del equipo de la defensa de Brands, dijo la noche de este 10 de diciembre que en los próximos días presentarán los descargos para esclarecer este caso.

“Esto se trata de presentar las pruebas que acrediten lo contrario”, explicó Orobio y añadió que apelarán la decisión de la jueza Ortiz.