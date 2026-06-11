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Las 5 claves de Panamá y el mundo | 11 de junio

Las noticias que marcaron la agenda de Panamá y el mundo este 11 de junio
Las noticias que marcaron la agenda de Panamá y el mundo este 11 de junio Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/06/2026 12:00
Estos acontecimientos forman parte de los temas que dominaron la agenda informativa de este jueves, tanto en Panamá como en el escenario internacional.

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La jornada de este jueves 11 de junio estuvo marcada por acontecimientos de relevancia en Panamá y el ámbito internacional, con noticias relacionadas con la política nacional, el deporte mundial y el escenario electoral en América Latina.

-La Junta Directiva Provisional de la Coalición Vamos anunció la suspensión de los diputados Manuel Samaniego y Neftalí Zamora como miembros del colectivo, tras los cuestionamientos surgidos por la aprobación de traslados de partidas destinados a aumentar el presupuesto de la Asamblea Nacional, principalmente para el pago de planilla.

-El diputado de libre postulación Neftalí Zamora confirmó su renuncia formal a la bancada Vamos, alegando diferencias de criterio y expresando desacuerdo con lo que describió como presiones políticas dentro de la organización.

-Se confirmó el fallecimiento del reconocido fotógrafo panameño Alcides Rodríguez, cuya trayectoria dejó una huella significativa en el periodismo gráfico y en la documentación visual de importantes acontecimientos de la historia nacional.

-La atención mundial se concentra en el inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El torneo arranca con el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, dando paso a una de las competiciones deportivas más esperadas del planeta.

-En Perú continúa la expectativa por los resultados de la segunda vuelta presidencial. La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, volvió a tomar ventaja en el conteo de votos, en una contienda considerada una de las más ajustadas de la historia reciente del país sudamericano.

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