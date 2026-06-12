Las 5 claves de Panamá y el mundo | 12 de junio

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este viernes por acontecimientos relacionados con la salud pública, la educación superior, la cooperación internacional, la economía y el deporte.

-El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó un nuevo caso importado de sarampión, detectado mediante una prueba de RT-PCR realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES). Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica y reiteran el llamado a la población a mantener actualizado su esquema de vacunación.

-El contralor general de la República, Anel Flores, aseguró que los problemas para el pago de la planilla de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) obedecen a la falta de recursos económicos de la propia institución y no a una decisión de la Contraloría General. El funcionario indicó que la universidad carece actualmente de los fondos necesarios para cumplir con sus compromisos salariales.

-El Gobierno de Israel, a través de su representación diplomática en Panamá, entregó una microplanta de purificación de agua al Minsa CAPSI de Pesé, en la provincia de Herrera. La iniciativa forma parte de los programas de cooperación bilateral destinados a fortalecer los servicios de salud y mejorar el acceso al agua segura en las comunidades.

-El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció un paquete de transformaciones económicas orientadas a impulsar la recuperación del país, que enfrenta una compleja situación caracterizada por la escasez de productos básicos, dificultades energéticas y crecientes desafíos económicos.

-El ambiente mundialista continúa tomando fuerza., Canadá celebrará este viernes una nueva inauguración en Toronto, programada para realizarse 90 minutos antes del encuentro entre las selecciones de Canadá y Bosnia-Herzegovina.