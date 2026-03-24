Las 5 claves que marcan el día en Panamá y el mundo | 24 de marzo

Alerta por Parkland Panamá: El proyecto ha generado dudas por posibles similitudes con el caso Snowland. Usuarios señalan el uso de imágenes con inteligencia artificial, falta de información verificable y ausencia de permisos visibles, lo que enciende advertencias sobre un posible esquema engañoso.

Participación femenina en juntas directivas: Un informe revela que las mujeres ocupan solo el 25.57% de los puestos en juntas directivas en Panamá, reflejando avances, pero también importantes brechas en equidad de género en espacios de poder.

Ministra del Mides irá a la Asamblea: La titular del Ministerio de Desarrollo Social deberá responder un cuestionario ante la Asamblea Nacional, en medio de cuestionamientos sobre su gestión y funcionamiento de la institución.

Griezmann jugará en la MLS: El francés Antoine Griezmann seguirá los pasos de Lionel Messi y firmó con el Orlando City, marcando un nuevo fichaje de peso que refuerza el crecimiento del fútbol en Estados Unidos.

Tensión internacional en aumento: El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, acusó a Estados Unidos de “terrorismo de Estado” y anunció el fortalecimiento de su arsenal nuclear, elevando la preocupación global.