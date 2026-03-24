Las 5 claves que marcan el día en Panamá y el mundo | 24 de marzo

<b>Alerta por Parkland Panamá: </b>El proyecto ha generado dudas por posibles similitudes con el caso Snowland. Usuarios señalan el uso de imágenes con inteligencia artificial, falta de información verificable y ausencia de permisos visibles, lo que enciende advertencias sobre un posible esquema engañoso.<b>Participación femenina en juntas directivas: </b>Un informe revela que las mujeres ocupan solo el 25.57% de los puestos en juntas directivas en Panamá, reflejando avances, pero también importantes brechas en equidad de género en espacios de poder.<b>Ministra del Mides irá a la Asamblea: </b>La titular del Ministerio de Desarrollo Social deberá responder un cuestionario ante la Asamblea Nacional, en medio de cuestionamientos sobre su gestión y funcionamiento de la institución.<b>Griezmann jugará en la MLS: </b>El francés Antoine Griezmann seguirá los pasos de Lionel Messi y firmó con el Orlando City, marcando un nuevo fichaje de peso que refuerza el crecimiento del fútbol en Estados Unidos.Tensión internacional en aumento: El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, acusó a Estados Unidos de 'terrorismo de Estado' y anunció el fortalecimiento de su arsenal nuclear, elevando la preocupación global.