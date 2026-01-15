Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 15 de enero – Lo que debes saber antes de dormir

La agenda informativa de este jueves estuvo marcada por decisiones judiciales, movimientos políticos, anuncios de infraestructura, hitos en transporte aéreo y eventos culturales que siguen generando impacto en Panamá y la región. Estas son las claves que debes tener en cuenta antes de cerrar el día.— <b>Multa y acuerdos de pena permitieron recuperar más de $84 millones en el caso Odebrecht</b>: El proceso judicial por el caso Odebrecht avanza con la recuperación de más de 84 millones de dólares para el Estado panameño, producto de multas y acuerdos de pena, en uno de los mayores escándalos de corrupción del país.— <b>María Corina Machado habla de esperanza, unidad y libertad para Venezuela tras reunión clave con Trump</b>: La líder opositora venezolana envió un mensaje de optimismo al país, destacando la unidad y la lucha por la libertad, luego de un encuentro clave con el expresidente estadounidense Donald Trump.— <b>Constructora Meco gana contrato para ampliar el Corredor de las Playas en Panamá Oeste</b>: La empresa Meco fue adjudicada con el proyecto de ampliación del Corredor de las Playas, una obra clave para mejorar la movilidad y el desarrollo económico en Panamá Oeste.— <b>Asamblea Nacional rechaza en segundo debate proyecto de ley sobre reelección de rectores</b>: El pleno legislativo rechazó en segundo debate la iniciativa que buscaba limitar la reelección de rectores en universidades oficiales, manteniendo el esquema vigente.— <b>Alcaldía de Panamá renueva alianza con el Festival de Jazz tras reunión entre Mayer Mizrachi y Danilo Pérez</b>: Luego de un encuentro entre autoridades municipales y los organizadores, se renovó la alianza que respalda uno de los eventos culturales más importantes del país.— <b>Aeropuerto de Tocumen alcanza récord histórico de pasajeros en 2025 y lidera la puntualidad aérea mundial</b>: El principal aeropuerto del país cerró 2025 con cifras récord de pasajeros y se posicionó como líder mundial en puntualidad, consolidando su rol como hub regional.— <b>Metro de Panamá posterga por segunda vez la licitación del teleférico; Desfile de las Mil Polleras 2026 ya tiene ruta oficial</b>: Mientras se retrasa nuevamente la licitación del proyecto del teleférico, Las Tablas se prepara para el Desfile de las Mil Polleras 2026, con la ruta oficial ya definida.—<i><b>‘Esto no es un concurso de egos, esto es resolverle un problema a la población de San Miguelito’</b></i>, sostuvo Mulino, al recordar que el pasado 1 de enero el distrito se encontraba colapsado por toneladas de basura acumuladas durante meses, con calles intransitables y un escenario que ya rozaba una emergencia sanitaria.