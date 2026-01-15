Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 15 de enero – Lo que debes saber antes de dormir

La agenda informativa de este jueves estuvo marcada por decisiones judiciales, movimientos políticos, anuncios de infraestructura, hitos en transporte aéreo y eventos culturales que siguen generando impacto en Panamá y la región. Estas son las claves que debes tener en cuenta antes de cerrar el día.

— Multa y acuerdos de pena permitieron recuperar más de $84 millones en el caso Odebrecht: El proceso judicial por el caso Odebrecht avanza con la recuperación de más de 84 millones de dólares para el Estado panameño, producto de multas y acuerdos de pena, en uno de los mayores escándalos de corrupción del país.

— María Corina Machado habla de esperanza, unidad y libertad para Venezuela tras reunión clave con Trump: La líder opositora venezolana envió un mensaje de optimismo al país, destacando la unidad y la lucha por la libertad, luego de un encuentro clave con el expresidente estadounidense Donald Trump.

— Constructora Meco gana contrato para ampliar el Corredor de las Playas en Panamá Oeste: La empresa Meco fue adjudicada con el proyecto de ampliación del Corredor de las Playas, una obra clave para mejorar la movilidad y el desarrollo económico en Panamá Oeste.

— Asamblea Nacional rechaza en segundo debate proyecto de ley sobre reelección de rectores: El pleno legislativo rechazó en segundo debate la iniciativa que buscaba limitar la reelección de rectores en universidades oficiales, manteniendo el esquema vigente.

— Alcaldía de Panamá renueva alianza con el Festival de Jazz tras reunión entre Mayer Mizrachi y Danilo Pérez: Luego de un encuentro entre autoridades municipales y los organizadores, se renovó la alianza que respalda uno de los eventos culturales más importantes del país.

— Aeropuerto de Tocumen alcanza récord histórico de pasajeros en 2025 y lidera la puntualidad aérea mundial: El principal aeropuerto del país cerró 2025 con cifras récord de pasajeros y se posicionó como líder mundial en puntualidad, consolidando su rol como hub regional.

— Metro de Panamá posterga por segunda vez la licitación del teleférico; Desfile de las Mil Polleras 2026 ya tiene ruta oficial: Mientras se retrasa nuevamente la licitación del proyecto del teleférico, Las Tablas se prepara para el Desfile de las Mil Polleras 2026, con la ruta oficial ya definida.

—‘Esto no es un concurso de egos, esto es resolverle un problema a la población de San Miguelito’, sostuvo Mulino, al recordar que el pasado 1 de enero el distrito se encontraba colapsado por toneladas de basura acumuladas durante meses, con calles intransitables y un escenario que ya rozaba una emergencia sanitaria.