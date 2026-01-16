Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 16 de enero – Lo que debes saber antes de dormir

— <b>Minsa aún no certifica el agua en Las Tablas</b>El Ministerio de Salud espera los resultados de un laboratorio externo para declarar oficialmente potable el agua en Las Tablas, pese a que pruebas preliminares del IDAAN indican que cumple con los parámetros. Mientras tanto, se mantiene la recomendación de no consumirla.— <b>Gobierno prorroga el control de precios en cuatro productos básicos. </b>Carne molida, pan blanco, leche en polvo y aceite vegetal mantendrán precios regulados por seis meses más, una medida que deja abierta la posibilidad de que estos productos salgan posteriormente del control y de la canasta básica.— <b>Estados Unidos evalúa eliminar la visa para panameños. </b>Autoridades estadounidenses confirmaron que se analiza la posibilidad de eximir del visado a ciudadanos panameños, una decisión que, de concretarse, marcaría un giro en la movilidad entre ambos países.— <b>Contraloría frena contratos de aseo en San Miguelito. </b>La Contraloría General no refrendó contratos de recolección de basura por detectar inconsistencias, lo que vuelve a poner bajo la lupa la gestión de residuos en uno de los distritos más poblados del país.— <b>Panamá confirma liberación de marino detenido en Venezuela. </b>El Gobierno panameño anunció la excarcelación de un marino que permanecía detenido arbitrariamente en Venezuela, tras gestiones diplomáticas, un hecho que alivió tensiones en el plano internacional.— <b>La guerra en Ucrania supera los 1,400 días sin señales de tregua. </b>El conflicto entre Rusia y Ucrania continúa con nuevos ataques y víctimas, manteniendo la inestabilidad en Europa del Este y el impacto geopolítico a nivel global.— <b>Salud mental toma protagonismo con nueva iniciativa social. </b>El MIDES lanzó el libro <b>Há-bla-lo</b>, una herramienta que refuerza la Línea 147 y busca romper el silencio sobre la salud mental con mensajes sencillos y ejercicios prácticos para el manejo emocional.