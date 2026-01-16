Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 16 de enero – Lo que debes saber antes de dormir

— Minsa aún no certifica el agua en Las TablasEl Ministerio de Salud espera los resultados de un laboratorio externo para declarar oficialmente potable el agua en Las Tablas, pese a que pruebas preliminares del IDAAN indican que cumple con los parámetros. Mientras tanto, se mantiene la recomendación de no consumirla.

— Gobierno prorroga el control de precios en cuatro productos básicos. Carne molida, pan blanco, leche en polvo y aceite vegetal mantendrán precios regulados por seis meses más, una medida que deja abierta la posibilidad de que estos productos salgan posteriormente del control y de la canasta básica.

— Estados Unidos evalúa eliminar la visa para panameños. Autoridades estadounidenses confirmaron que se analiza la posibilidad de eximir del visado a ciudadanos panameños, una decisión que, de concretarse, marcaría un giro en la movilidad entre ambos países.

— Contraloría frena contratos de aseo en San Miguelito. La Contraloría General no refrendó contratos de recolección de basura por detectar inconsistencias, lo que vuelve a poner bajo la lupa la gestión de residuos en uno de los distritos más poblados del país.

— Panamá confirma liberación de marino detenido en Venezuela. El Gobierno panameño anunció la excarcelación de un marino que permanecía detenido arbitrariamente en Venezuela, tras gestiones diplomáticas, un hecho que alivió tensiones en el plano internacional.

— La guerra en Ucrania supera los 1,400 días sin señales de tregua. El conflicto entre Rusia y Ucrania continúa con nuevos ataques y víctimas, manteniendo la inestabilidad en Europa del Este y el impacto geopolítico a nivel global.

— Salud mental toma protagonismo con nueva iniciativa social. El MIDES lanzó el libro Há-bla-lo, una herramienta que refuerza la Línea 147 y busca romper el silencio sobre la salud mental con mensajes sencillos y ejercicios prácticos para el manejo emocional.