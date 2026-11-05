Lo que debes saber de las noticias de Panamá y el mundo este jueves 5 de noviembre

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por diversos acontecimientos de interés nacional e internacional este jueves 5 de noviembre.

Entre las principales noticias del día destacan:

-Colón celebra el 5 de noviembre: La provincia conmemoró la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia, ocurrida en 1903. Los actos protocolares estuvieron encabezados por el presidente José Raúl Mulino, junto a otras autoridades.

-Mulino reacciona a la renuncia del presidente de Paraguay: El mandatario panameño se pronunció sobre la salida de Santiago Peña, en medio de la controversia por la crisis de Ueno Bank, y destacó la importancia de preservar la estabilidad institucional y la paz social.

-Sismo en Panamá Oeste tuvo origen en la falla de Pedro Miguel: El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá confirmó que el temblor de magnitud 3.9, registrado el miércoles 4 de noviembre, se originó en esta estructura tectónica, que tiene potencial de generar terremotos de magnitud 7.

-Singapur se adhiere al protocolo de neutralidad del Canal de Panamá: El país formalizó su adhesión al Protocolo del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, durante un acto en la sede de la OEA, en Washington D. C.

-Descartan malaria en 17 personas evaluadas en Los Santos: El Ministerio de Salud informó que todas dieron negativo en las pruebas realizadas el 4 de noviembre, como parte del seguimiento a un caso positivo detectado en un campamento de la provincia.

-Santiago Peña renuncia a la Presidencia de Paraguay: El mandatario anunció su salida del cargo mediante un mensaje dirigido a la nación, en medio de la crisis financiera de Ueno Bank y los cuestionamientos políticos generados por el caso.