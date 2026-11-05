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Lo que debes saber de las noticias de Panamá y el mundo este jueves 5 de noviembre

El presidente José Raúl Mulino se pronunció sobre la renuncia de Santiago Peña en Paraguay, en medio de la crisis de Ueno Bank.
El presidente José Raúl Mulino se pronunció sobre la renuncia de Santiago Peña en Paraguay, en medio de la crisis de Ueno Bank. Cedida | Presidencia
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/11/2026 18:00
Desde la conmemoración del 5 de noviembre en Colón hasta la renuncia del presidente de Paraguay, estos fueron algunos de los hechos que marcaron la jornada.

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por diversos acontecimientos de interés nacional e internacional este jueves 5 de noviembre.

Entre las principales noticias del día destacan:

-Colón celebra el 5 de noviembre: La provincia conmemoró la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia, ocurrida en 1903. Los actos protocolares estuvieron encabezados por el presidente José Raúl Mulino, junto a otras autoridades.

-Mulino reacciona a la renuncia del presidente de Paraguay: El mandatario panameño se pronunció sobre la salida de Santiago Peña, en medio de la controversia por la crisis de Ueno Bank, y destacó la importancia de preservar la estabilidad institucional y la paz social.

-Sismo en Panamá Oeste tuvo origen en la falla de Pedro Miguel: El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá confirmó que el temblor de magnitud 3.9, registrado el miércoles 4 de noviembre, se originó en esta estructura tectónica, que tiene potencial de generar terremotos de magnitud 7.

-Singapur se adhiere al protocolo de neutralidad del Canal de Panamá: El país formalizó su adhesión al Protocolo del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, durante un acto en la sede de la OEA, en Washington D. C.

-Descartan malaria en 17 personas evaluadas en Los Santos: El Ministerio de Salud informó que todas dieron negativo en las pruebas realizadas el 4 de noviembre, como parte del seguimiento a un caso positivo detectado en un campamento de la provincia.

-Santiago Peña renuncia a la Presidencia de Paraguay: El mandatario anunció su salida del cargo mediante un mensaje dirigido a la nación, en medio de la crisis financiera de Ueno Bank y los cuestionamientos políticos generados por el caso.

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