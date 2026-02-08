Ministerio Público inicia investigación por presuntas irregularidades en el CAI de Tocumen

La Procuraduría General de la Nación informó que inició diligencias investigativas tras la presentación de una denuncia relacionada con presuntas irregularidades en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, el cual se encuentra bajo tutela de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).

Según el comunicado oficial, las autoridades acudieron de manera inmediata al centro con el objetivo de determinar la posible comisión de hechos punibles y establecer las responsabilidades correspondientes conforme a la ley.

Las actuaciones se desarrollaron dentro de las instalaciones del CAI, donde equipos del Ministerio Público, acompañados por peritos y personal forense, realizaron verificaciones técnicas y el levantamiento de información considerada relevante para documentar de forma objetiva las situaciones observadas.

La Procuraduría reiteró que el proceso se llevará a cabo bajo una investigación “seria, diligente y respetuosa del debido proceso”, enfocada tanto en el esclarecimiento de los hechos como en la protección de los derechos de todas las personas involucradas, especialmente de los menores en condición de vulnerabilidad.

El Ministerio Público adelantó que continuará con las investigaciones hasta agotar todas las líneas necesarias que permitan determinar la existencia o no de conductas delictivas vinculadas al caso.