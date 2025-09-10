Ministro Moltó: Memorando con Chiquita se publicará en su totalidad tras refrendo de la Contraloría

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, reveló la mañana de este miércoles 10 de septiembre que no ha podido publicar el memorando de entendimiento firmado entre él y la empresa Chiquita Panamá porque falta el refrendo de la Contraloría General de la República.

Moltó explicó a los periodistas que el equipo legal del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) le pidió que no publicará el memorando sin el refrendo de la Contraloría General de la República.

Añadió que, aunque el memorando no implica ninguna erogación económica para el Estado panameño los abogados del MICI.

Por ello, Moltó le pidió a su equipo que el elaboraran un resumen del memorando para publicarlo la tarde de este 9 de septiembre.

“Yo les prometo que a penas que el contralor refrende eso, lo publicaremos”, dijo.

Una parte del memorando que destacó Moltó es que la empresa Chiquita Panamá reanuda sus operaciones en dos fases, con una inversión superior a los 30 millones de dólares.

El funcionario reiteró que en la primera fase implica el tema agropecuario, en el que sobresale el mantenimiento de las fincas.

Agregó que esa fase implica la contratación de 3 mil personas en la provincia de Bocas del Toro. En la segunda etapa se comprometieron a modernizar la empresa y contratar 2 mil personas más.

Moltó insistió que esta experiencia con Chiquita Panamá debe servir para aprender y esa crisis no vuelva a suceder. “Creo que es un ganar, ganar para el país”, insistió.