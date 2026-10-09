Minsa activa protocolos de emergencia y evalúa daños en 17 centros de salud afectados

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que 17 instalaciones sanitarias del país registraron afectaciones no estructurales tras el sismo de magnitud 7,5 ocurrido este viernes 9 de octubre.

La institución activó protocolos de emergencia y evacuación para proteger a pacientes, personal médico y administrativo, mientras se realizan inspecciones para determinar las condiciones de seguridad de los establecimientos.

De acuerdo con el comunicado oficial, el balance preliminar incluye seis hospitales, ocho centros de salud y tres instalaciones Minsa-CAPSI.

En otros centros se realizaron evacuaciones preventivas y evaluaciones iniciales para descartar daños estructurales.

Al momento de emitir el informe, el Minsa indicó que no tenía reportes de fallecidos ni de personas afectadas de gravedad.

Hospitales registraron daños y evacuaciones

Entre los casos reportados figura el Hospital Regional Anita Moreno, en Los Santos, donde el movimiento telúrico provocó rajaduras en paredes y escaleras. Ante esta situación, se activó la evacuación de los pacientes, que se encontraba en su fase final al momento del reporte.

En el Hospital Rural de Tonosí se informó sobre la caída de algunas estructuras. Como medida preventiva, los pacientes fueron atendidos en el exterior del centro hospitalario.

En el Hospital del Oriente Chiricano, ubicado en San Félix, se reportaron afectaciones estructurales en las áreas de Urgencias y Central de Equipos. La instalación fue evacuada en su totalidad, con un balance preliminar de 209 personas desalojadas.

El Hospital Santo Tomás también presentó afectaciones estructurales en el quinto piso del área de trauma, además de reportes en hospitalización y maternidad, tanto en el edificio nuevo como en el antiguo.

Por su parte, el Centro de Salud de Río Hato registró afectaciones en su estructura y quedó bajo seguimiento de las autoridades.

En el Hospital San Miguel Arcángel se mantuvo la evacuación progresiva de pacientes y colaboradores hacia zonas seguras. Aunque el Minsa señaló que no se reportaron daños en la infraestructura, se suspendieron las cirugías electivas y las consultas externas programadas para el viernes y sábado.

También se dispuso dar egreso, previa evaluación médica, a pacientes cuya salida estaba prevista para las siguientes 24 horas.

En el Hospital del Niño, pacientes y trabajadores evacuaron preventivamente. La inspección inicial no reportó daños estructurales.

Afectaciones en varias provincias

El comunicado del Minsa también detalló afectaciones en instalaciones de Los Santos, Chiriquí, Herrera y la región metropolitana.

En Los Santos se mencionaron los centros de salud de Macaracas, Pedasí, Tonosí, La Villa y Las Tablas.

En Chiriquí se reportaron daños en el Centro de Salud de Cerro Viejo, en Tolé, y en la infraestructura del Hospital Dionisio Arrocha, además de la falta de energía eléctrica en el Minsa-CAPSI de Dolega.

En Herrera, las instalaciones afectadas incluyeron el Hospital Cecilio Castillero, donde se brindaba atención en carpas, el Centro de Salud de Las Cabras, en Pesé, el Centro de Promoción y el Minsa-CAPSI de Ocú.

En la región metropolitana se reportaron afectaciones no estructurales en el Centro de Salud de Boca la Caja y daños en el Hospital Santo Tomás. También se mencionó el Centro de Salud de Capira.

En Darién, las autoridades sanitarias indicaron que no se registraron novedades y que se cumplieron los protocolos de seguridad.

Minsa mantiene inspecciones

El personal de la Dirección de Infraestructura del Minsa continúa evaluando las instalaciones afectadas, en coordinación con las autoridades competentes y siguiendo las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Las inspecciones permitirán determinar qué establecimientos reúnen las condiciones de seguridad para operar y qué medidas deben aplicarse antes de reanudar los servicios suspendidos temporalmente.

El ministerio pidió a la población mantener la calma, seguir las indicaciones oficiales y evitar el ingreso a áreas que puedan representar un riesgo mientras se completan las evaluaciones técnicas.

La institución señaló que el restablecimiento de los servicios será progresivo y dependerá de los resultados de las inspecciones.