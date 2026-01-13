Monumento chino: ‘Estamos preparados para rehabilitar este espacio’, afirma ministra de Cultura

Autoridades del Gobierno realizaron una inspección técnica al mirador del puente de las Américas como parte de las gestiones para definir el futuro de este espacio de valor histórico y cultural.

La visita estuvo encabezada por la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, y el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, junto a representantes de la Asociación China de Panamá y del Consejo Nacional de la Etnia China.

Durante el recorrido, las autoridades coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un proyecto de reconstrucción y revitalización que permita recuperar el sitio y rendir homenaje a la contribución histórica de la comunidad china al desarrollo del país.

Farrugia explicó que el terreno donde se ubica el mirador es propiedad de la Caja de Ahorros desde 1993 y precisó que la institución no participó en la remoción de la estructura que anteriormente resaltaba el legado cultural de esta comunidad.

Por su parte, la titular de Cultura detalló que por mandato del presidente José Raúl Mulino, las autoridades se encuentran en el sitio para dar inicio a los procesos administrativos y de organización, en coordinación con la Caja de Ahorros y la comunidad china.

“Estamos preparados para rehabilitar y poner en valor este espacio”, destacó la ministra.