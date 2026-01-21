Mulino descarta aumento de tensiones con Trump por el Canal de Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró que no teme un aumento de la tensión en torno al Canal de Panamá, pese a las recientes declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en medio de una escalada de amenazas vinculadas a su postura sobre la posible anexión del territorio danés de Groenlandia.

En respuesta a una pregunta de la agencia EFE, tras participar en una sesión del Foro Económico Mundial de Davos dedicada a América Latina, Mulino negó de forma categórica que le preocupe un nuevo episodio de fricciones diplomáticas relacionado con la vía interoceánica.

El mandatario recordó que hace un año, tras el inicio de su segundo mandato presidencial, Trump advirtió que Estados Unidos buscaría “recuperar el control del Canal de Panamá” y acusó a las autoridades que administran la infraestructura de haber cedido su control a China, además de señalar supuestos sobrecostos en el tránsito de embarcaciones estadounidenses.

Pese a esos antecedentes, Mulino reiteró su confianza en la posición panameña y en el marco jurídico que rige la administración del Canal, restando importancia a un posible repunte de tensiones diplomáticas.

Asimismo, el presidente panameño indicó que no tiene prevista ninguna reunión con Trump, quien tiene programado llegar a Davos este miércoles para dirigirse a los líderes políticos y empresariales que participan en el encuentro económico mundial.