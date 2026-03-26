Mulino: panameños detenidos en Cuba están bien y reciben trato adecuado

El presidente José Raúl Mulino reveló este jueves 26 de marzo que los 10 panameños detenidos en Cuba se encuentran en buen estado de salud y están recibiendo un trato adecuado por parte de las autoridades de ese país.

Mulino indicó que sostuvo una conversación en horas de la mañana para conocer la situación de los connacionales, asegurando que, dentro de las circunstancias, se mantienen en condiciones estables.

“Están muy bien dentro de las circunstancias. Tienen asistencia médica, alimentación y están a la espera de que se realicen las audiencias correspondientes conforme al procedimiento”, expresó.

Mulino destacó que uno de los aspectos más importantes es que a los detenidos se les están respetando sus derechos. “Lo importante es que los están tratando bien y que les respetan todos sus derechos procesales y humanos”, subrayó.

Como parte de su agenda oficial del canciller Javier Martínez-Acha en Cuba este 25 de marzo se reunió con el grupo de 10 panameños detenidos en la cárcel de Villa Marista, en La Habana.

Martínez-Acha sostuvo un diálogo de aproximadamente una hora con los 10 detenidos, durante el cual pudo constatar su estado de salud y verificar que reciben trato humanitario y asistencia legal adecuada.

Tras el encuentro, el jefe de la diplomacia panameña se comprometió a reunirse con los familiares de los detenidos en Panamá y transmitirles un mensaje de respaldo en Mulino y reiteró la voluntad del Gobierno de encontrar una solución dentro del marco de las leyes cubanas.

La Estrella de Panamá conoció este 25 de marzo que la visita del canciller a Cuba surge por el interés de Mulino de conocer la situación de los panameños.

En Cuba se encuentran detenidos 10 panameños por confeccionar letreros con contenidos que las autoridades cubanas calificaron como “subversivos y contrarios al orden constitucional”.