Panamá debe prepararse ante cambio demográfico y aumento de adultos mayores

Panamá atraviesa una transformación demográfica que ya comienza a impactar en el empleo, la productividad y la competitividad del país. El envejecimiento poblacional y la urgencia de crear respuestas desde el Estado, la empresa privada y la sociedad.

Durante la conferencia organizada por INCAE Business School y Sumarse, se expuso la necesidad de actuar con urgencia ante el crecimiento de la población mayor y poder brindarles un sistema efectivo que respondan a sus necesidades.

La profesora Andrea Prado de Incae Business School, explicó que América Latina es una de las regiones que envejece con mayor rapidez y que, para 2050, una de cada cuatro personas tendrá más de 60 años.

“Estamos viendo un cambio acelerado y no estamos listos. Necesitamos abrir la conversación y prepararnos desde ahora”, sostuvo.

Prado señaló que el envejecimiento suele analizarse solo desde la perspectiva asistencial, cuando también representa una oportunidad para desarrollar nuevos mercados, servicios y empleos vinculados al bienestar de las personas mayores.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la economía del cuidado. Según los expositores, gran parte de las tareas de atención a niños, personas con discapacidad y adultos mayores sigue recayendo en las mujeres, muchas veces sin remuneración.

Se indicó que más del 51% de las mujeres fuera de la fuerza laboral no busca empleo por responsabilidades de cuidado, lo que limita su participación económica y profundiza brechas de género. La región además enfrenta otros retos como escazes de mano de obra en algunos sectores y presión en sistema de salud y pensiones como menos trabajadores por jubilados y mayor prevalencia de enfermedades crónicas y condiciones múltiples.

Prado subrayó que este trabajo invisible tiene un enorme valor económico y social. “No debe ser un acto heroico donde una persona tenga que escoger entre cuidar a su padre o desarrollarse profesionalmente”, expresó.

Panamá ante este panorama

Durante la conferencia la panelista Edith Castillo, representante nacional, sostuvo que Panamá entró en un proceso de envejecimiento acelerado y que hacia 2038 comenzarán cambios profundos en la estructura poblacional.

Explicó que el país tendrá menos población en edades productivas y más personas mayores demandando servicios, pero también queriendo participar activamente en la economía.

“Hoy tenemos una realidad. El país empieza a envejecerse, pero en menos de 20 años nosotros vamos a tener un peso de personas mayores demandando no solamente servicios de salud, de educación y de cuidados, sino que también quiere participar activamente en el mercado, en la economía, en las dinámicas. No pensemos solamente en las personas mayores desde la perspectiva de salud. ”, afirmó.

Explico que no es un tema solo social ni solo de mujeres, es un tema que tiene implicaciones para todos los sectores. “Cada día vamos a ver en sus empresas o en los servicios que prestan, más personas mayores demandando. ¿Están preparados para eso? Entonces, creo que ahí es donde está la reflexión que queremos dejar y que hay que trabajar en función de esa realidad poblacional y del Panamá que todos amamos y queremos” añadió.

Por su parte, el vocero de Sumarse, Isaías Cedeño, sostuvo que el país debe dejar de ver el tema como una discusión lejana y comenzar a tomar decisiones concretas. Cedeño explicó que desde hace más de una década los estudios demográficos advertían que la estructura poblacional de Panamá estaba cambiando, pero el más reciente censo confirmó la magnitud del fenómeno.

“Desde hace 10 años, quienes se encargan de estudiar temas de demografía ya venían anotando de que la pirámide poblacional estaba cambiando y que iba a cambiar. Pero el Censo de Población nos demostró lo que ya se estaba conversando, que esa pirámide estaba cambiando”, señaló.

Indicó que hoy existe un grupo importante de personas mayores de 30 años y una creciente proporción de ciudadanos de 60 años o más, lo que confirma que la población panameña envejece.

“Nosotros tenemos que reflexionar, ¿qué estamos haciendo hoy para que esas personas que mañana van a envejecer tengan acceso a servicios básicos, podemos hablar, transportar, que la ciudad esté construida pensando en ellos, que además tengan acceso a la salud, que es un derecho universal, pero también a pensar en esas personas que hoy son cuidadores. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde el sector privado, para garantizar que esos cuidadores puedan cuidar a sus seres amados, pero que al mismo tiempo se sientan productivos y que tengan ese propósito de poder brindar su talento para un desarrollo integral del país?” dijo.

Cedeño remarcó que no solo se debe pensar en los adultos mayores, sino también en quienes hoy los cuidan.

“Esto lo que nos plantea es pensar en qué estamos haciendo desde el sector privado, qué se está haciendo desde la academia para abrir conversaciones como esta, pero también pensar qué se están haciendo desde los estados, que somos todos, para poder proteger a quienes tenemos que proteger ”, manifestó.

Aseguró que apoyar a los colaboradores con responsabilidades de cuidado no solo genera ventajas financieras, sino también bienestar social. “Si podemos crear estos sistemas en que las personas puedan atender a quienes necesitan cuidados, sin alejarlos de su productividad laboral, vamos a tener espacios o entornos mucho más amigables para todo el mundo ”, expresó.

Si no se actúa, el costo será mayor. “Si hoy cuesta un poco conseguir medicina en farmacias públicas, porque hay muchas personas con enfermedades crónicas no transmisibles, mañana va a ser peor”, afirmó.

La mala alimentación, las pocas horas de sueño y la sobrecarga de cuidados también disparan enfermedades como hipertensión y diabetes, elevando el costo sanitario nacional. “Escuchemos a la población joven. Nosotros los jóvenes estamos atravesando por un mundo convulso y tenemos muchas preocupaciones y sobre todo incertidumbre. Si escuchamos a esa generación, nos vamos a poder preparar mucho mejor para el mañana” finalizó.

Una ventana de oportunidad

María Inés Castillo, Co directora del Silver Economy Forum LATAM en Panamá y exministra de Desarrollo Social, advirtió que Panamá tiene una ventana de oportunidad para prepararse antes de que el cambio demográfico genere mayores presiones económicas y sociales.

Recordó que ya existen bases legales para un sistema nacional de cuidados, pero insistió en que se requiere corresponsabilidad entre Estado, empresa privada, comunidades y familias.

“Si no tienes sistema de cuidado, las personas mayores que van a aumentar la población, aumentan en cantidad, no van a tener a dónde estar cuidadas, si necesitan cuidado de larga estancia. Si necesitas cuidado diario, porque la familia necesita ser productiva, vas a tener deterioro cognitivo si no tienes.Si no tienes ese cuidado diario, si no tienes oportunidades, viene el deterioro cognitivo de esa persona mayor ”, alertó.

“Los datos están. La demografía no miente. Es incorporar estos datos a nuestra gestión, a nuestras políticas públicas, a nuestras acciones y, por supuesto, para mí, a la planificación de nuestro país” dijo.

“Desde el sector privado, yo creo que quitémonos los lentes de dadismo y empecemos a ver esto como una oportunidad. Usemos los datos, tanto de mercado como internos de nuestras empresas, para poder mejorar y poder estar listos (...) con todo este cambio demográfico es importante que los jóvenes también, porque, de nuevo, hablemos de la multigeneracionalidad, que los jóvenes se vayan preparando con el tema financiero y el tema de pensiones” finalizó.

Los panelistas coincidieron en que Panamá debe incorporar estos datos en la planificación nacional, en políticas públicas y en decisiones empresariales.