Panamá lidera agenda regional contra el terrorismo en cumbre del CICTE 2026

La Ciudad de Panamá acogió entre el 8 y 9 de abril el XXVI Período Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), órgano especializado de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en una cita que colocó al país en el centro de la discusión hemisférica sobre seguridad, prevención y cooperación regional.En conversación con La Estrella de Panamá, la embajadora de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado, explicó que este período de sesiones representa una oportunidad para consolidar el papel del país como actor relevante dentro de la arquitectura de seguridad hemisférica. Panamá no solo fungió como sede del encuentro, sino que además ejerció la presidencia de este XXVI período ordinario, un rol que refuerza su presencia en los debates multilaterales sobre amenazas transnacionales.La reunión congregó a autoridades, expertos y organismos internacionales de los países miembros de la OEA para analizar riesgos que evolucionan con rapidez y que exigen respuestas coordinadas. Entre ellos destacaron el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, el uso de nuevas tecnologías en la supervisión financiera y la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales de los Estados.