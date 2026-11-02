Panamá participará en la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid

Panamá tendrá representación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrollará el 4 y 5 de noviembre de 2026 en Madrid, España. El país estará representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, por instrucciones del presidente José Raúl Mulino.

La reunión contará con la participación de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.

Este encuentro constituye un espacio de diálogo entre las naciones de América Latina, España, Portugal y Andorra, en el que sus representantes abordan asuntos políticos, económicos y sociales, además de establecer acuerdos y promover iniciativas de cooperación para atender desafíos compartidos.

Las cumbres iberoamericanas se realizan cada dos años y buscan fortalecer las relaciones entre los países participantes, aprovechando sus vínculos históricos, culturales y lingüísticos. Entre los temas que suelen formar parte de la agenda están el desarrollo sostenible, la educación, la integración regional y la cooperación internacional.