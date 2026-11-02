Panamá participará en la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid

Panamá tendrá representación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrollará el 4 y 5 de noviembre de 2026 en Madrid, España. El país estará representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, por instrucciones del presidente José Raúl Mulino.
La reunión contará con la participación de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.
Este encuentro constituye un espacio de diálogo entre las naciones de América Latina, España, Portugal y Andorra, en el que sus representantes abordan asuntos políticos, económicos y sociales, además de establecer acuerdos y promover iniciativas de cooperación para atender desafíos compartidos.
Las cumbres iberoamericanas se realizan cada dos años y buscan fortalecer las relaciones entre los países participantes, aprovechando sus vínculos históricos, culturales y lingüísticos. Entre los temas que suelen formar parte de la agenda están el desarrollo sostenible, la educación, la integración regional y la cooperación internacional.
España asumió la organización de esta edición tras la cumbre celebrada en Cuenca, Ecuador, en 2024. Por ello, Madrid recibirá a los representantes de la región en una edición especial, que marcará los 35 años de la primera Cumbre Iberoamericana, realizada en Guadalajara, México, en 1991.
La participación de Panamá permitirá mantener su presencia en estos espacios de concertación internacional y dar seguimiento a iniciativas orientadas a fortalecer la cooperación y la integración entre los países iberoamericanos.
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