Panamá reúne a la cúpula de la oposición venezolana tras caída de Nicolás Maduro

Panamá se convirtió desde este viernes 22 de mayo en el principal punto de encuentro de figuras de la oposición venezolana, en medio del nuevo escenario político que atraviesa Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y la llegada de Delcy Rodríguez al poder como presidenta encargada.

En la ciudad de Panamá se encuentran reunidos dirigentes opositores como Juan Pablo Guanipa, Delsa Solórzano, Leopoldo López, César Pérez Vivas y Antonio Ledezma, quienes sostienen encuentros políticos y estratégicos junto a la líder opositora María Corina Machado.

Las reuniones se desarrollan en paralelo a la agenda pública de Machado en Panamá, que incluye actividades con la diáspora venezolana y encuentros políticos hasta el próximo 25 de mayo, fecha en la que también tiene previsto reunirse con el presidente panameño José Raúl Mulino.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa confirmó en sus redes sociales que miembros de la Plataforma Unitaria Democrática mantuvieron una extensa jornada de trabajo junto a Machado para coordinar “los próximos pasos” de la oposición venezolana y avanzar en la denominada transición política en Venezuela.

La presencia simultánea de varias de las principales figuras opositoras en Panamá ocurre en un momento de alta tensión política en Venezuela, luego de que Maduro fuera capturado durante una operación militar estadounidense ejecutada en Caracas la madrugada del 3 de enero.

Tras ese hecho, Rodríguez asumió la presidencia encargada de Venezuela por decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano y con respaldo de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo.