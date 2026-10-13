Panamá y el mundo: las noticias más importantes de este martes 13 de octubre

La agenda informativa de este martes 13 de octubre estuvo marcada por acontecimientos de relevancia nacional e internacional, entre ellos la interrupción del suministro de agua potable en Soná tras un sismo, la suspensión de una audiencia judicial contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, el fallecimiento del caricaturista Félix Barrios y noticias sobre la salud del papa León XIV. Además, surgió una controversia por información falsa difundida sobre el impacto del movimiento sísmico en Panamá.

Soná queda sin producción de agua potable tras un sismo: El distrito de Soná enfrenta afectaciones en la producción de agua potable luego del sismo de magnitud 6.4 registrado la tarde del lunes 12 de octubre al noreste de la isla de Coiba. Según informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el movimiento sísmico provocó la explosión de un transformador eléctrico en el área de la planta potabilizadora, que quedó fuera de servicio a las 7:57 p.m. por falta de energía.

Suspenden audiencia intermedia contra José Gabriel Carrizo: La audiencia intermedia contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, imputado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado, fue suspendida este martes debido a dos recursos de amparo pendientes de resolución. La jueza Didia Ruiz ordenó esperar los fallos correspondientes. Por su parte, la defensa calificó la solicitud como una táctica dilatoria y pidió modificar la medida cautelar de depósito domiciliario.

Fallece el caricaturista panameño Félix Barrios: El reconocido caricaturista panameño Félix Barrios falleció este martes 13 de octubre, según confirmaron sus familiares al diario La Estrella de Panamá. Su muerte representa una pérdida para el ámbito cultural y periodístico del país, donde su trabajo como caricaturista alcanzó reconocimiento.

El papa León XIV es operado en Roma: La Santa Sede informó sobre una intervención quirúrgica practicada al papa León XIV en Roma, durante la cual se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho tras confirmarse un adenocarcinoma pulmonar. Aunque la operación concluyó sin complicaciones, se esperan resultados adicionales para determinar si será necesario aplicar tratamientos complementarios.

Telemundo difunde cifras falsas sobre el sismo en Panamá: El programa Al Rojo Vivo, de la cadena Telemundo, difundió información incorrecta sobre las consecuencias del sismo registrado en Panamá, al afirmar que el movimiento había dejado 27 muertos y 1,200 viviendas dañadas. Sin embargo, las autoridades panameñas no reportaron víctimas fatales por este evento, aunque sí se registraron personas lesionadas y daños materiales.