Petro visita Panamá para Asamblea de la OEA en medio de revés político

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arribará este lunes 22 de junio a Panamá para participar en actividades de la Organización de los Estados Americanos (OEA), un día después de la jornada electoral celebrada en su país, en la que el oficialismo sufrió una derrota en las urnas.

Petro tiene previsto llegar a las 8:00 a.m. al aeropuerto Internacional Panamá Pacifico. Allí será recibido por las autoridades panameñas para cumplir una agenda oficial en el marco de la Asamblea General de la OEA.

La visita del mandatario colombiano se produce en un contexto político marcado por los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia, en las que el candidato respaldado por el petrismo, Iván Cepeda, fue derrotado por Abelardo de la Espriella, representante de la derecha colombiana. La elección supone un revés político para el movimiento liderado por Petro, que dejará el poder el próximo 7 de agosto tras completar su mandato constitucional.

Se espera que durante su estadía en Panamá, Petro sostenga reuniones con autoridades panameñas para abordar temas de interés bilateral, entre ellos comercio, migración, seguridad fronteriza y cooperación regional.