¿Planeas salir hoy? Así estará el clima en Panamá este jueves de Navidad

Hoy, 25 de diciembre, muchos desean salir a estrenar los juguetes y bicicletas al aire libre, aprovechar el día libre y compartir en familia. Sin embargo, es importante tomar en cuenta las condiciones del tiempo que se estarán registrando en el país.De acuerdo con <b>Blas Córdoba</b>, pronosticador del <b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</b>, durante este día aún se estarán registrando <b>algunos chubascos</b>, aunque con <b>menor intensidad</b> que en jornadas anteriores.<i><b>'Lo que tenemos son condiciones propias de la </b></i><i><b>transición entre la temporada lluviosa y la temporada seca</b></i><i><b>. Todavía se van a mantener algunas lluvias, ya no van a ser con la misma intensidad o con la misma frecuencia, se va a notar un poco más hacia el Caribe'</b></i>, destacó el licenciado Córdoba.Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población <b>tomar precauciones</b> si planea realizar actividades al aire libre. Se sugiere el uso de <b>protector solar</b>, gorras o sombreros, ropa ligera y mantenerse bien <b>hidratados</b>, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.Asimismo, es aconsejable <b>vigilar a los niños</b> mientras juegan, llevar paraguas o impermeables ante posibles lluvias aisladas y planificar las salidas preferiblemente en horas de la mañana, cuando las condiciones suelen ser más favorables.