¿Planeas salir hoy? Así estará el clima en Panamá este jueves de Navidad

Hoy, 25 de diciembre, muchos desean salir a estrenar los juguetes y bicicletas al aire libre, aprovechar el día libre y compartir en familia. Sin embargo, es importante tomar en cuenta las condiciones del tiempo que se estarán registrando en el país.

De acuerdo con Blas Córdoba, pronosticador del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), durante este día aún se estarán registrando algunos chubascos, aunque con menor intensidad que en jornadas anteriores.

“Lo que tenemos son condiciones propias de la transición entre la temporada lluviosa y la temporada seca. Todavía se van a mantener algunas lluvias, ya no van a ser con la misma intensidad o con la misma frecuencia, se va a notar un poco más hacia el Caribe”, destacó el licenciado Córdoba.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones si planea realizar actividades al aire libre. Se sugiere el uso de protector solar, gorras o sombreros, ropa ligera y mantenerse bien hidratados, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

Asimismo, es aconsejable vigilar a los niños mientras juegan, llevar paraguas o impermeables ante posibles lluvias aisladas y planificar las salidas preferiblemente en horas de la mañana, cuando las condiciones suelen ser más favorables.