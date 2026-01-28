Presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, aclara que no asistirá al viaje de diputados a Taiwán

El diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, se refirió al próximo viaje de diputados a Taiwán, aclarando que él no va a asistir y que no existe una delegación del legislativo.

Además, señaló que el viaje no responden a una decisión institucional del Órgano Legislativo, sino a iniciativas personales de cada parlamentario.

“Esto no es de la Asamblea. Ellos van por cuenta propia y es la decisión que ellos están tomando”, afirmó Herrera al ser consultado sobre la delegación de diputados que se trasladaría a ese país asiático.

El funcionario señaló que, hasta el momento, no se maneja una lista oficial de los diputados que viajarán, reiterando que la Asamblea Nacional no ha organizado ni financiado dicha visita.

Herrera enfatizó que cada diputado es responsable de sus decisiones individuales y que este tipo de viajes no forman parte de la agenda oficial del parlamento.

Asimismo, el diputado presidente se pronunció sobre la aprehensión preventiva del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, señalando que es fundamental respetar el debido proceso y la presunción de inocencia mientras avanzan las investigaciones.

Herrera destacó que, más allá de las opiniones políticas, lo relevante es que Carrizo haya retornado al país para enfrentar a la justicia. “Yo creo que lo importante fue haber llegado al país, no darle la espalda y enfrentar a la justicia”, expresó.

Durante su intervención el diputado presidente evitó emitir juicios anticipados y reiteró que las autoridades deben permitir que el proceso legal fluya conforme a lo establecido por la ley.