Procuraduría investiga denuncia de intento de soborno a representante de Belisario Porras

Valverde denunció un presunto intento de soborno por parte de supuestos intermediarios vinculados a la empresa Revisalud, durante una sesión del Concejo de San Miguelito.
Manuel Vega Loo
  • 20/01/2026 19:07
A través de un comunicado, la Procuraduría explicó que la decisión se adopta en cumplimiento de su mandato constitucional y legal.

La Procuraduría General de la Nación dijo la noche de este martes 20 de enero que comenzó de oficio una investigación luego de los señalamientos realizados por el representante del corregimiento de Belisario Porras, Javier Valverde, durante una sesión del Consejo Municipal de San Miguelito.

Valverde denunció un presunto intento de soborno por parte de supuestos intermediarios vinculados a la empresa Revisalud, durante una sesión del Concejo.

Durante su intervención en el pleno, Valverde —miembro de la coalición independiente Vamos— aseguró que tres personas desconocidas se presentaron en su junta comunal con la intención de ofrecerle 100 mil dólares a cambio de respaldar la gestión de la empresa encargada del servicio de recolección de basura en el distrito.

Según relató, del monto total ofrecido, 20 mil dólares estarían destinados a los intermediarios y 80 mil dólares serían para él como funcionario electo.

“Que lo sepa el país: lobistas me fueron a proponer 100 mil dólares para apoyar a la empresa Revisalud”, expresó durante la sesión.

A través de un comunicado, la Procuraduría explicó que la decisión se adopta en cumplimiento de su mandato constitucional y legal, con el objetivo de recabar la información necesaria, verificar los hechos denunciados y determinar posibles responsabilidades penales.

La Procuraduría señaló que ya se han activado los mecanismos correspondientes para el desarrollo de la investigación, garantizando en todo momento el debido proceso y el respeto a los derechos de todas las partes involucradas.

Asimismo, la entidad reiteró que su actuación se fundamenta en los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y transparencia, y que responde a su compromiso permanente de combatir cualquier manifestación de corrupción que atente contra la ética pública y la confianza ciudadana.

