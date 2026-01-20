Procuraduría investiga denuncia de intento de soborno a representante de Belisario Porras

La Procuraduría General de la Nación dijo la noche de este martes 20 de enero que comenzó de oficio una investigación luego de los señalamientos realizados por el representante del corregimiento de Belisario Porras, Javier Valverde, durante una sesión del Consejo Municipal de San Miguelito.

Valverde denunció un presunto intento de soborno por parte de supuestos intermediarios vinculados a la empresa Revisalud, durante una sesión del Concejo.

Durante su intervención en el pleno, Valverde —miembro de la coalición independiente Vamos— aseguró que tres personas desconocidas se presentaron en su junta comunal con la intención de ofrecerle 100 mil dólares a cambio de respaldar la gestión de la empresa encargada del servicio de recolección de basura en el distrito.

Según relató, del monto total ofrecido, 20 mil dólares estarían destinados a los intermediarios y 80 mil dólares serían para él como funcionario electo.