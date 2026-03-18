‘Que se sienta la justicia’: proponen cadena perpetua en Panamá por crímenes atroces

A raíz del caso de una bebé de 9 meses que permanece recluida en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, autoridades legislativas abordaron la situación durante el periodo de incidencias del pleno de la Asamblea Nacional de Panamá este martes 17 de marzo.

La menor se encuentra luchando por su vida, mientras las autoridades investigan un presunto caso de abuso sexual que ha generado indignación a nivel nacional.

En este contexto, la diputada Ariana Marisin Coba informó que presentó un anteproyecto de ley que actualmente está en espera de primer debate, el cual propone establecer la prisión perpetua para crímenes atroces.

La diputada señaló que este tipo de delitos deben recibir sanciones proporcionales a su gravedad. “Cualquier crimen atroz en este país tiene que ser condenado con una sanción acorde; no pueden existir medidas que resulten insuficientes para este tipo de criminales. La justicia tiene que sentirse”, expresó.