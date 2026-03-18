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‘Que se sienta la justicia’: proponen cadena perpetua en Panamá por crímenes atroces

Indignación en la Asamblea por caso de bebé de 9 meses
Indignación en la Asamblea por caso de bebé de 9 meses | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/03/2026 11:00
El caso de una bebé de 9 meses en estado crítico ha generado indignación nacional y reavivado el debate sobre sanciones más severas en Panamá.

A raíz del caso de una bebé de 9 meses que permanece recluida en una unidad de cuidados intensivos pediátricos, autoridades legislativas abordaron la situación durante el periodo de incidencias del pleno de la Asamblea Nacional de Panamá este martes 17 de marzo.

La menor se encuentra luchando por su vida, mientras las autoridades investigan un presunto caso de abuso sexual que ha generado indignación a nivel nacional.

En este contexto, la diputada Ariana Marisin Coba informó que presentó un anteproyecto de ley que actualmente está en espera de primer debate, el cual propone establecer la prisión perpetua para crímenes atroces.

La diputada señaló que este tipo de delitos deben recibir sanciones proporcionales a su gravedad. “Cualquier crimen atroz en este país tiene que ser condenado con una sanción acorde; no pueden existir medidas que resulten insuficientes para este tipo de criminales. La justicia tiene que sentirse”, expresó.

Diputadas califican de “salvaje” el caso y exigen todo el peso de la ley

Por su parte, otras diputadas, entre ellas Olga Paulette Thomas y Yarelis Rodríguez, también se pronunciaron al respecto.

La diputada Olga Paulette Thomas destacó que este caso representa más que un hecho delictivo, calificándolo como un fracaso colectivo de la sociedad. Asimismo, hizo un llamado a que el caso no quede en el olvido y se haga justicia en nombre de la menor.

En tanto, la diputada Yarelis Rodríguez condenó enérgicamente el hecho, calificándolo como un acto “salvaje y miserable”. Además, exigió al Ministerio Público de Panamá llevar a cabo una investigación exhaustiva y aplicar todo el peso de la ley contra los responsables.

El caso continúa bajo investigación, mientras crece el debate sobre la necesidad de endurecer las penas frente a delitos de extrema gravedad en el país.

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