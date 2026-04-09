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Rescatan a adulta mayor que vivía en abandono en Viejo Veranillo

La Alcaldía de Panamá interviene caso de adulta mayor en condiciones precarias
La Alcaldía de Panamá interviene caso de adulta mayor en condiciones precarias | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/04/2026 11:37
La historia de una adulta mayor en abandono conmocionó a las redes sociales en Panamá.

Las redes sociales se conmovieron tras conocerse la historia de Miriam, una mujer de 77 años que vivía en condiciones de insalubridad y abandono en una residencia ubicada en el sector de Viejo Veranillo.

La vivienda presentaba acumulación de basura y no contaba con condiciones adecuadas para habitar, lo que generó preocupación entre la ciudadanía.

Luego de que el caso se hiciera público, la Alcaldía de Panamá inició un proceso de atención integral para mejorar la calidad de vida de la adulta mayor.

El alcalde Mayer Mizrachi visitó a Miriam y, junto a un equipo de profesionales del Ministerio de Desarrollo Social, así como con el apoyo de la Junta Comunal de Curundú, la Autoridad de Aseo y la Policía Nacional, comenzaron labores de limpieza en la vivienda y la atención de sus necesidades de salud.

Durante su intervención, el alcalde hizo un llamado a la empresa privada y a distintos sectores del país a sumarse a este proyecto de transformación de vida.

“Si nos unimos todos, podemos lograr algo bonito. Desde clínicas privadas y hospitales para apoyar en una operación de cataratas, hasta hoteles que puedan albergarla temporalmente mientras se remodela su vivienda, así como empresas que aporten materiales de construcción”, expresó.

Las autoridades destacaron que este caso busca promover la solidaridad y demostrar la capacidad de articulación entre instituciones y sociedad civil en favor de las personas más vulnerables.

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