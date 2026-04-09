Rescatan a adulta mayor que vivía en abandono en Viejo Veranillo

Las redes sociales se conmovieron tras conocerse la historia de Miriam, una mujer de 77 años que vivía en condiciones de insalubridad y abandono en una residencia ubicada en el sector de Viejo Veranillo.La vivienda presentaba acumulación de basura y no contaba con condiciones adecuadas para habitar, lo que generó preocupación entre la ciudadanía.Luego de que el caso se hiciera público, la <b><a href="/tag/-/meta/alcaldia-de-panama">Alcaldía de Panamá</a></b> inició un proceso de atención integral para mejorar la calidad de vida de la adulta mayor.El alcalde Mayer Mizrachi visitó a Miriam y, junto a un equipo de profesionales del Ministerio de Desarrollo Social, así como con el apoyo de la Junta Comunal de Curundú, la Autoridad de Aseo y la Policía Nacional, comenzaron labores de limpieza en la vivienda y la atención de sus necesidades de salud.