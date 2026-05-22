Sáez-Llorens advierte riesgo de más casos de sarampión en Panamá

La confirmación del primer caso secundario de sarampión en Panamá encendió las alarmas de la comunidad científica. El doctor Xavier Sáez-Llorens, reconocido pediatra infectólogo e investigador clínico, advirtió que es “muy probable” la aparición de nuevos contagios locales entre la población panameña debido a las características de transmisión del virus, el cual puede propagarse de forma silenciosa antes de que el paciente desarrolle los síntomas visibles en la piel.

La reacción del especialista surge inmediatamente después de que el Ministerio de Salud (Minsa) informara sobre la detección de un paciente afectado por exposición directa a un viajero holandés en un hospedaje en la provincia de Bocas del Toro. Este nuevo caso presenta una variante denominada “sarampión modificado”, una condición atípica que ocurre en personas con inmunidad previa donde la enfermedad se manifiesta de forma leve y sin el cuadro clínico clásico.

El Minsa confirmó a inicios de mayo dos casos de sarampión importados el pasado 23 de abril a través de diferentes puntos de entrada. Se trata de un joven holandés de 21 años —procedente de México y Centroamérica— que ingresó por la frontera de Guabito, en Bocas del Toro, y de una ciudadana suiza de 18 años, quien dio positivo en las pruebas de laboratorio tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.