Suspenden ligas y actividades deportivas en Río Abajo por ola de violencia

Las autoridades han decidido suspender de manera temporal las ligas de fútbol y otras actividades deportivas en el corregimiento de <b>Río Abajo</b>, como parte de las medidas para contener la creciente ola de violencia que afecta a la comunidad.La decisión fue tomada de forma conjunta entre la <b><a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">Policía Nacional</a></b> y la junta comunal de Río Abajo, con el objetivo de evitar concentraciones de personas mientras se desarrollan operativos de seguridad en la zona.La representante del corregimiento, <b>Maritza Villarreal</b>, hizo un llamado a la paz y a la cordura entre los residentes, manifestando su preocupación por la magnitud de los recientes hechos violentos. Según indicó, este nivel de violencia no tiene precedentes en la comunidad.<i>'Han muerto personas inocentes y hay niños y adultos heridos que no tienen nada que ver con la delincuencia; simplemente estaban en sus casas cuando se formó el tiroteo y pagaron las consecuencias'</i>, expresó.Villarreal también destacó que <b>Río Abajo no es tierra de nadie</b> y por el contrario es una comunidad conformada mayoritariamente por personas trabajadoras, profesionales y emprendedores, quienes ahora se han visto afectados por la situación de inseguridad.Asimismo, aseguró que las autoridades no han permanecido inactivas. En los últimos días, la Policía Nacional, junto a otros estamentos de seguridad, ha realizado diversos allanamientos, logrando la detención de varios sospechosos y la incautación de armas de fuego.Finalmente, la representante expresó su confianza en que, con estas acciones, la tranquilidad regresará pronto a Río Abajo.