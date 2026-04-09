Suspenden ligas y actividades deportivas en Río Abajo por ola de violencia

Las autoridades han decidido suspender de manera temporal las ligas de fútbol y otras actividades deportivas en el corregimiento de Río Abajo, como parte de las medidas para contener la creciente ola de violencia que afecta a la comunidad.

La decisión fue tomada de forma conjunta entre la Policía Nacional y la junta comunal de Río Abajo, con el objetivo de evitar concentraciones de personas mientras se desarrollan operativos de seguridad en la zona.

La representante del corregimiento, Maritza Villarreal, hizo un llamado a la paz y a la cordura entre los residentes, manifestando su preocupación por la magnitud de los recientes hechos violentos. Según indicó, este nivel de violencia no tiene precedentes en la comunidad.

“Han muerto personas inocentes y hay niños y adultos heridos que no tienen nada que ver con la delincuencia; simplemente estaban en sus casas cuando se formó el tiroteo y pagaron las consecuencias”, expresó.

Villarreal también destacó que Río Abajo no es tierra de nadie y por el contrario es una comunidad conformada mayoritariamente por personas trabajadoras, profesionales y emprendedores, quienes ahora se han visto afectados por la situación de inseguridad.

Asimismo, aseguró que las autoridades no han permanecido inactivas. En los últimos días, la Policía Nacional, junto a otros estamentos de seguridad, ha realizado diversos allanamientos, logrando la detención de varios sospechosos y la incautación de armas de fuego.

Finalmente, la representante expresó su confianza en que, con estas acciones, la tranquilidad regresará pronto a Río Abajo.