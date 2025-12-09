Transmisión de Radio Panamá es interrumpida por presunto personal del Municipio de San Carlos

La transmisión en vivo de Radio Panamá fue interrumpida este martes 9 de diciembre en medio del primer recorrido informativo que realizarán en distintos municipios del país. El objetivo de la gira es conocer el uso que los gobiernos locales le han dado a los fondos transferidos por el Ministerio de Economía y Finanas (MEF), una iniciativa que la emisora ha destacado como parte de su cobertura de fiscalización.

Según reportó el personal de este medio de comunicación, la interrupción ocurrió en un parque del distrito de San Carlos, donde se encontraba instalado el equipo técnico. Durante el enlace, un presunto funcionario municipal se acercó al área y procedió a desconectar los breakers del sitio, lo que cortó con la transmisión.

El equipo periodístico de Radio Panamá denunció una actitud hostil por parte de esta persona cuando intentaron dialogar para conocer las razones de su acción. Posteriormente, se retiró del lugar sin ofrecer explicaciones ni identificarse.