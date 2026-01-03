‘Sin una apertura democrática real no hay condiciones para una constituyente’

El Estado de derecho es un paradigma que surge a raíz de la Revolución Francesa, que sustituye los sistemas políticos basados en la monarquía absoluta, donde había mucha arbitrariedad por parte de las decisiones del monarca. Entonces, se habla de los principios de igualdad, libertad y fraternidad: todas las personas somos iguales ante la ley. En Panamá, sí, existe una legislación, pero la normativa favorece el ultrapresidencialismo histórico, con una figura presidencial que en la práctica tiene poderes cuasi absolutos, ya que influye e incluso interfiere en los otros poderes del Estado. Además, en el país existen deficiencias estructurales en el cumplimiento de la ley: la Constitución manda cosas que no se cumplen. El sistema normativo es defectuoso, pero también hay un incumplimiento.