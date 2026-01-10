‘Estados Unidos pretende crear un nuevo protectorado en Venezuela’

Dentro del madurismo, aunque con un discurso 'antiimperialista', posiblemente buscarán privilegiar recomponer la relación con los Estados Unidos para evitar más confrontación, lo que facilitaría la instauración de una situación colonial para Venezuela. El gobierno, ahora dirigido por Delcy Rodríguez, tiene que entender que para defender la soberanía deben tomar medidas que promuevan la unidad nacional. Eso implica la liberación de los más de 800 presos políticos; al menos 200 de estos son dirigentes sociales, sindicales y comunitarios. Hay detenidos tanto de derecha como de izquierda; además, muchos de los presos no militaban en ningún partido, eran personas comunes que fueron detenidas solo por expresar críticas al gobierno de Maduro. Lo segundo es devolver la legalidad a los partidos en general. Quizás en Panamá no se sabe, pero hay partidos de izquierda ilegalizados, como el Partido Patria para Todos, Tupamaros y hasta el Partido Comunista, intervenidos para luego imponerles dirigencias desconectadas de sus bases. El madurismo prefirió ser más duro con la izquierda que con el imperialismo norteamericano. Tiene que permitir que regrese la representación política real de los partidos políticos, el derecho a la movilización, la huelga y los derechos sociales y políticos.