Coalición Vamos investigará a representante Óscar Gutiérrez tras sanción por nepotismo

Bernabé Yangüez
  • 24/08/2025 16:15
El movimiento reiteró que este tipo de actos van en contra de los lineamientos del colectivo y que tomarán las medidas correspondientes

La Coalición Vamos presentará una petición para investigar al representante del corregimiento de Omar Torrijos, Óscar Gutiérrez, quien fue sancionado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), esta semana.

Gutierrez fue amonestado por contratar a su prima dentro de su equipo sin pasar por los procedimientos correspondientes, algo que fue calificado como “nepotismo” por la Antai.

Desde la Coalición Vamos reiteraron que este tipo de actos van en contra de los lineamientos del colectivo y que se tomarán las medidas correspondientes.

“Nuestro compromiso es claro: ninguna práctica que ponga en duda la integridad de la política tendrá cabida en Vamos”, señaló la agrupación.

Sumando este caso, ya van 47 funcionarios en todo el país que fueron penalizados por la misma práctica. Antai indicó que estas medidas buscan fortalecer la ética y la transparencia dentro de la administración pública.

