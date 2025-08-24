Coalición Vamos investigará a representante Óscar Gutiérrez tras sanción por nepotismo

<b><a href="/tag/-/meta/coalicion-vamos">La Coalición Vamos</a></b> presentará una petición para investigar al representante del corregimiento de Omar Torrijos, <b>Óscar Gutiérrez,</b> quien fue sancionado por la <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/unachi-138-personas-estan-siendo-investigadas-segun-la-antai-GG11241474">Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai),</a> </b>esta semana.<b>Gutierrez </b>fue amonestado por contratar a su prima dentro de su equipo sin pasar por los procedimientos correspondientes, algo que fue calificado como<a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/antai-remite-15-casos-mp-MKLE477092"> <b>'nepotismo'</b></a><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/antai-remite-15-casos-mp-MKLE477092"> </a>por la <b><a href="/tag/-/meta/antai-autoridad-nacional-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion">Antai.</a></b>Desde la <a href="/tag/-/meta/coalicion-vamos"><b>Coalición </b><b>Vamos </b></a><b><a href="/tag/-/meta/coalicion-vamos">r</a></b>eiteraron que este tipo de actos van en contra de los lineamientos del colectivo y que se tomarán las medidas correspondientes.<i><b>'Nuestro compromiso es claro: ninguna práctica que ponga en duda la integridad de la política tendrá cabida en Vamos'</b></i><b>,</b> señaló la agrupación.Sumando este caso, ya van <a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/antai-destituye-y-multa-a-16-funcionarios-publicos-cuales-fueron-las-causas-de-sus-sanciones-GC15352859"><b>47 funcionarios</b> </a>en todo el país que fueron penalizados por la misma práctica. <b>Antai </b>indicó que estas medidas buscan fortalecer la ética y la transparencia dentro de la administración pública.