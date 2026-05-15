María Corina Machado sostendrá reunión con José Raúl Mulino durante visita a Panamá

La dirigente opositora venezolana y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llegará a Panamá este viernes 22 de mayo como parte de una gira que realiza por la región.

Machado este sábado 23 de mayo se reunirá con los miembros de la diáspora venezolana, en donde analizarán los temas que afectan a su país.

Posteriormente, este domingo 24 de mayo se reunirá con los miembros de la oposición venezolana que viven en Panamá y otros que viajarán de otros países de la región.

Además, este lunes 25 de mayo su agenda estará marcada por sus reuniones con el presidente José Raúl Mulino, quien fue uno de los invitados a la ceremonia de entrega del Nobel a Machado, y el canciller Javier Martínez-Acha.

Luego de esos encuentros Machado recibirá las llaves de la ciudad de Panamá de manos del alcalde de este distrito Mayer Mizrachi.

Machado llega a Panamá en medio de las expectativas de que ella anuncie en que fecha regresará a Venezuela y el anuncio de las elecciones para reemplazar a Nicolás Maduro, quien fue capturado en el fuerte Tiuna, al sureste de Caracas este 3 de enero.