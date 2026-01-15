Mulino aprueba Ley 506 y activa pago de deuda a jubilados por décimo tercer mes

El acto oficial contó con la presencia de autoridades del Ejecutivo , Legislativo y la Contraloría General , así como representantes de asociaciones de jubilados, uno de los sectores que durante décadas exigió el reconocimiento de este derecho económico pendiente.

El presidente José Raúl Mulino sancionó este 15 de enero de 2026 la Ley 506 , una norma que ordena el pago de intereses por mora derivados de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes correspondiente al período 1972–1983 , beneficiando a servidores públicos y trabajadores del sector privado en Panamá.

Durante el evento, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, subrayó que se trata de una obligación del Estado panameño, reconocida legalmente y respaldada por la Ley 727 de 2021 y un fallo de la Corte Suprema de Justicia emitido en la segunda mitad de 2025.

Chapman enfatizó que la actual administración asumió el compromiso de honrar deudas acumuladas por décadas, recordando que desde el inicio del gobierno se han atendido obligaciones superiores a B/.800 millones, correspondientes a cuentas heredadas del año 2024.

El pago de los intereses se efectuará mediante certificados de pago negociables por interés por mora, instrumentos con valor económico real, transferibles, no sujetos a impuestos y no embargables. En caso de fallecimiento del beneficiario, los herederos podrán acceder al derecho mediante un trámite debidamente regulado.

El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que el esquema se apoya en experiencias previas del Estado con mecanismos similares, lo que permitirá un proceso con mayor transparencia, validación y control logístico.

La entrega de los certificados está prevista para junio de 2026, mediante un sistema ordenado, gradual y digital, con citas programadas para evitar filas, aglomeraciones y riesgos a la salud, priorizando a jubilados y adultos mayores.

Chapman aseguró que el programa fue diseñado conforme a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal de 2024, con vencimientos escalonados que no comprometen programas sociales ni la estabilidad de las finanzas públicas.

“Este gobierno no traslada problemas al futuro; los enfrenta y los resuelve con planificación y seriedad”, afirmó el ministro, al recalcar que es posible cumplir la ley, atender reclamos legítimos y preservar el equilibrio fiscal de forma simultánea.

El acto cerró con el testimonio de Alejandrina Gómez, docente jubilada de 84 años, quien agradeció públicamente la sanción de la ley tras más de 50 años de lucha.

“Usted ha cumplido con el deber que muchos presidentes anteriores no cumplieron”, expresó la educadora, al señalar que la decisión representa justicia para generaciones que protestaron durante años bajo el sol y la lluvia para exigir el pago.