Mulino aprueba Ley 506 y activa pago de deuda a jubilados por décimo tercer mes

Durante el evento, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/felipe-chapman" target="_blank">el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman</a></b>, subrayó que se trata de una <b>obligación del Estado panameño</b>, reconocida legalmente y respaldada por la <b>Ley 727 de 2021</b> y un <b>fallo de la Corte Suprema de Justicia</b> emitido en la segunda mitad de 2025.<b>Chapman </b>enfatizó que la actual administración asumió el compromiso de honrar deudas acumuladas por décadas, recordando que desde el inicio del gobierno se han atendido obligaciones superiores a <b>B/.800 millones</b>, correspondientes a cuentas heredadas del año 2024.El pago de los intereses se efectuará mediante <b>certificados de pago negociables por interés por mora</b>, instrumentos con <b>valor económico real</b>, <b>transferibles</b>, <b>no sujetos a impuestos</b> y <b>no embargables</b>. En caso de fallecimiento del beneficiario, los <b>herederos</b> podrán acceder al derecho mediante un trámite debidamente regulado.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas" target="_blank">El Ministerio de Economía y Finanzas</a></b> explicó que el esquema se apoya en experiencias previas del Estado con mecanismos similares, lo que permitirá un proceso con <b>mayor transparencia, validación y control logístico</b>.La <b>entrega de los certificados está prevista para junio de 2026</b>, mediante un sistema <b>ordenado, gradual y digital</b>, con citas programadas para evitar filas, aglomeraciones y riesgos a la salud, priorizando a <b>jubilados y adultos mayores</b>.<b>Chapman </b>aseguró que el programa fue diseñado conforme a la <b>Ley de Responsabilidad Social Fiscal de 2024</b>, con vencimientos escalonados que <b>no comprometen programas sociales ni la estabilidad de las finanzas públicas</b>.'Este gobierno no traslada problemas al futuro; los enfrenta y los resuelve con planificación y seriedad', afirmó el ministro, al recalcar que es posible cumplir la ley, atender reclamos legítimos y preservar el equilibrio fiscal de forma simultánea.El acto cerró con el testimonio de <b>Alejandrina Gómez</b>, docente jubilada de <b>84 años</b>, quien agradeció públicamente la sanción de la ley tras más de <b>50 años de lucha</b>.'Usted ha cumplido con el deber que muchos presidentes anteriores no cumplieron', expresó la educadora, al señalar que la decisión representa justicia para generaciones que protestaron durante años bajo el sol y la lluvia para exigir el pago.