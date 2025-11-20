Mulino pide no involucrar a Panamá en conflictos de Estados Unidos y China

<b>Mulino</b> fue enfático en que <b>Panamá </b>no quiere ser arrastrada a disputas geopolíticas de potencias extranjeras.Recordó que <b>Estados Unidos</b> mantiene una oficina de intereses de <b>Taiwán</b> en <b>Washington</b>, y que cada país tiene sus propias configuraciones diplomáticas, por lo que <b>Panamá debe preservar su margen de maniobra soberano</b>.Pidió no convertir la controversia por el viaje legislativo en un conflicto que comprometa la política exterior panameña o su relación con <b>China</b>, una de las principales inversoras del país.'<b>Panamá </b>fue muy amigo de <b>Taiwán </b>y <b>Taiwán </b>muy amigo de <b>Panamá</b>', subrayó, dejando claro que su gobierno actuará con pragmatismo y sin romper equilibrios innecesarios.