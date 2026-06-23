Mulino y De La Espriella coinciden en reforzar la seguridad regional mediante mayor cooperación bilateral

La seguridad regional y la lucha contra el crimen organizado marcaron la conversación telefónica sostenida entre el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, quienes acordaron impulsar una alianza estratégica para enfrentar amenazas comunes como el narcotráfico y las redes criminales transnacionales.

Durante el diálogo, ambos líderes coincidieron en la necesidad de estrechar la cooperación entre Panamá y Colombia en un momento en que la región enfrenta crecientes desafíos en materia de seguridad, especialmente en zonas sensibles como la frontera del Darién y las rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

Mulino felicitó a De La Espriella por su triunfo electoral y destacó la importancia de mantener una relación cercana y de confianza entre ambos países.

“Me alegra mucho el resultado de las elecciones en Colombia. Esto nos da a todos, sobre todo a los vecinos, tranquilidad”, manifestó el mandatario panameño.

Seguridad y desarrollo, prioridades compartidas

Aunque la conversación abordó temas económicos y de integración, la seguridad ocupó un lugar destacado dentro de la agenda bilateral.

De La Espriella aseguró que su futura administración dará prioridad a los asuntos relacionados con el desarrollo y la protección de los ciudadanos.

“Conmigo todo va a producirse de manera muy rápida. Tendré un gobierno que resuelva los temas de desarrollo, seguridad y el porvenir de nuestras naciones”, afirmó el presidente electo colombiano.

La cooperación en materia de seguridad se perfila como uno de los pilares de la nueva etapa en las relaciones entre Panamá y Colombia, dos países que comparten desafíos vinculados al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y los flujos migratorios irregulares.

OEA impulsa coordinación hemisférica

La conversación también incluyó un intercambio de opiniones sobre la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se desarrolla esta semana en Panamá.

En ese contexto, ambos líderes analizaron la propuesta del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, de convocar en territorio panameño una reunión de alto nivel de ministros de Seguridad del continente para coordinar estrategias conjuntas contra el crimen organizado transnacional.

La iniciativa busca fortalecer la cooperación regional, el intercambio de información y las acciones coordinadas para combatir estructuras criminales que operan a través de las fronteras y afectan a múltiples países del hemisferio.

Cooperación bilateral más amplia

Además de los temas de seguridad, Mulino y De La Espriella coincidieron en la necesidad de fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre ambos países.

El mandatario panameño destacó el potencial de una relación más pragmática enfocada en inversiones, negocios y desarrollo, mientras que el presidente electo colombiano expresó su disposición de acelerar proyectos binacionales como la interconexión eléctrica y ampliar la conectividad aérea entre ambas naciones.

Con este primer acercamiento oficial, Panamá y Colombia envían una señal de mayor coordinación regional, apostando por una agenda que combina seguridad, desarrollo económico e integración como herramientas para enfrentar los desafíos comunes del continente.