Proyecto de derecho a réplica volvería a primer debate tras solicitud de Cedeño

El diputado de la coalición Seguimos, Ernesto Cedeño, anunció la mañana de este miércoles 18 de marzo que solicitará al pleno de la Asamblea Nacional formalmente que el proyecto de ley No. 391, relacionado con el derecho a réplica, sea devuelto a primer debate en la Comisión de Gobierno, con el fin de abrir un nuevo espacio de discusión e incorporar aportes de todos los gremios periodísticos.

Cedeño explicó que la decisión surge tras conversaciones con gremios periodísticos y otros actores, quienes manifestaron que no fueron debidamente convocados durante la fase inicial de discusión en la Comisión de Gobierno. Ante esto, el diputado indicó que optó por “llevar las cosas en paz” y promover un proceso más participativo.

“Lo que hemos acordado es solicitar la remisión a primer debate de un proyecto que ya está en segundo debate, para escucharlos y robustecer ese instrumento”, señaló el diputado.

El diputado detalló que la intención es permitir la participación de organizaciones, como el Colegio Nacional de Periodistas (Conape), así como de comunicadores y otros sectores interesados, con el objetivo de fortalecer la iniciativa legislativa.

Cedeño también reiteró que está en contra de retirar el proyecto de ley, postura que —según dijo— ha sido planteada por algunos sectores. “Estoy totalmente en contra del retiro o la sepultura de ese proyecto, pero sí considero que debe ser modificado porque como está no puede quedar”, afirmó.

El diputado sostuvo que la normativa vigente, que data de 2005, requiere ajustes para garantizar un equilibrio entre los derechos ciudadanos y el ejercicio del periodismo.

En ese sentido, enfatizó que el objetivo es que cualquier persona afectada por una información inexacta pueda ejercer su derecho a réplica con la misma relevancia que tuvo la publicación original.

Asimismo, subrayó que el retorno a primer debate permitirá un intercambio más amplio de argumentos dentro de la comisión legislativa. “Aquí todos lo vamos a escuchar. Esto es democracia, y los argumentos deben darse de parte y parte”, expresó.

Cedeño señaló que, aunque no puede anticipar el resultado del debate en comisión, abogará por un proceso abierto en el que se consideren todas las posturas antes de tomar una decisión definitiva sobre el proyecto.