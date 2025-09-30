Tribunal Electoral tendrá más costos tras fallo sobre diputados del Parlacen

El Tribunal Electoral (TE) también se verá impactado por la decisión de la Corte Suprema de Justicia con relación a la elección de los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

En conferencia de prensa, Rubén Darío González, director de Organización Electoral, reconoció que este fallo de la Corte Suprema es mandatorio y que le corresponde al Tribunal Electoral llevar adelante este proceso de elección.

Con un fallo emitido el pasado 2 de septiembre y publicado en Gaceta Oficial el 23 de este mes, el máximo tribunal declaró inconstitucional el mecanismo de “listas cerradas” y la elección indirecta de estos diputados mediante las candidaturas presidenciales, ya fueran partidarias o de libre postulación.