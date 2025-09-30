Tribunal Electoral tendrá más costos tras fallo sobre diputados del Parlacen

El <b>Tribunal Electoral (TE)</b> también se verá impactado por la decisión de la Corte Suprema de Justicia con relación a la elección de los diputados del <b>Parlamento Centroamericano (Parlacen)</b>.En conferencia de prensa, <b>Rubén </b><b>Darío González</b>, director de Organización Electoral, reconoció que este fallo de la Corte Suprema es <b>mandatorio</b> y que le corresponde al Tribunal Electoral llevar adelante este proceso de elección.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/politica/candidatos-a-diputados-al-parlacen-deberan-buscar-sus-votos-tras-fallo-de-la-corte-JC16271080" target="_blank">Con un fallo emitido el pasado 2 de septiembre y publicado en Gaceta Oficial el 23 de este mes, el máximo tribunal declaró inconstitucional el mecanismo de 'listas cerradas' </a></b>y la <b>elección indirecta</b> de estos diputados mediante las candidaturas presidenciales, ya fueran partidarias o de libre postulación.