Raúl Pineda defiende viaje a Taiwán: ‘un diputado puede ir donde quiera’

El diputado <b><a href="/tag/-/meta/raul-pineda">Raúl Pineda</a></b> se refirió a la polémica generada por el viaje de varios diputados panameños a Taiwán. Según Pineda, no debe imponerse límites a los destinos o actividades diplomáticas y políticas de los miembros de la Asamblea Nacional.'Aquí todo mundo hace negocios con China, otros hacen negocios con Estados Unidos. No podemos limitar la accesibilidad que pueda tener un diputado o un representante de corregimiento', afirmó. Agregó que establecer restricciones podría sentar un precedente negativo: <i>'Si hoy limitamos la presencia de diputados en un país, entonces mañana los panameños no vamos a poder viajar a un lugar'.</i>El diputado insistió en que las autoridades electas deben tener libertad de movimiento para cumplir con sus funciones y fortalecer relaciones internacionales. <i>'Creo que un diputado puede ir donde quiera', puntualizó.</i>