Raúl Pineda defiende viaje a Taiwán: ‘un diputado puede ir donde quiera’

El diputado Raúl Pineda se refirió a la polémica generada por el viaje de varios diputados panameños a Taiwán. Según Pineda, no debe imponerse límites a los destinos o actividades diplomáticas y políticas de los miembros de la Asamblea Nacional.

“Aquí todo mundo hace negocios con China, otros hacen negocios con Estados Unidos. No podemos limitar la accesibilidad que pueda tener un diputado o un representante de corregimiento”, afirmó. Agregó que establecer restricciones podría sentar un precedente negativo: “Si hoy limitamos la presencia de diputados en un país, entonces mañana los panameños no vamos a poder viajar a un lugar”.

El diputado insistió en que las autoridades electas deben tener libertad de movimiento para cumplir con sus funciones y fortalecer relaciones internacionales. “Creo que un diputado puede ir donde quiera”, puntualizó.