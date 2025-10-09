Sinaproc emite aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recordó la mañana de este jueves 9 de octubre que se emitió un aviso de prevención por la ocurrencia de aguaceros acompañados de actividad eléctrica en diversas regiones del país.

Las zonas bajo este aviso son:

Comarca Guna Yala

Costa Abajo de Colón

Comarca Ngäbe-Buglé

Veraguas norte y sur

Golfo de Chiriquí

Los Santos

Recomendaciones ante las lluvias

El Sinaproc reiteró a la población la importancia de tomar medidas de precaución debido a las lluvias típicas de la temporada, que pueden generar situaciones de riesgo.

Se hace un llamado enfático a la ciudadanía a seguir las siguientes advertencias:

Evitar cruzar ríos y quebradas que presenten un aumento en su caudal. El riesgo de ser arrastrado por la corriente es alto.

No arriesgar la vida al intentar atravesar corrientes de agua, por pequeñas que parezcan.

Cuidar a los adultos mayores y a las personas con movilidad reducida, asegurando que se encuentren en un lugar seguro durante los eventos de lluvia fuerte.

Las autoridades instaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a notificar cualquier emergencia a las líneas de auxilio.