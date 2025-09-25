Carlos Vives enciende Premios Juventud 2025 con uno de sus clásicos

La energía del vallenato y el pop colombiano llegó al escenario de los <b>Premios Juventud 2025</b> en Panamá con la presentación del cantautor <b>Carlos Vives</b>, quien hizo vibrar al público interpretando una de sus canciones más emblemáticas.Con su característico carisma, el artista samario conectó de inmediato con la audiencia, que coreó de principio a fin cada verso de este clásico que marcó una época en la música latina. La puesta en escena estuvo acompañada de luces, baile y una banda enérgica que reforzó el espíritu festivo de la velada.La participación de <b>Carlos Vives</b> no solo encendió la tarima, sino que también evocó la nostalgia y el orgullo latino, recordando la importancia de los ritmos que lo han convertido en un referente mundial. Su presentación fue uno de los momentos más celebrados de la noche y ratificó por qué sigue siendo un ícono musical después de décadas de carrera.Con esta actuación, los <b>Premios Juventud 2025</b> reafirmaron su apuesta por reunir a leyendas de la música con los nuevos talentos, en una mezcla generacional que enriquece la escena cultural de la región.