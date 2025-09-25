Carlos Vives enciende Premios Juventud 2025 con uno de sus clásicos

La energía del vallenato y el pop colombiano llegó al escenario de los Premios Juventud 2025 en Panamá con la presentación del cantautor Carlos Vives, quien hizo vibrar al público interpretando una de sus canciones más emblemáticas.

Con su característico carisma, el artista samario conectó de inmediato con la audiencia, que coreó de principio a fin cada verso de este clásico que marcó una época en la música latina. La puesta en escena estuvo acompañada de luces, baile y una banda enérgica que reforzó el espíritu festivo de la velada.

La participación de Carlos Vives no solo encendió la tarima, sino que también evocó la nostalgia y el orgullo latino, recordando la importancia de los ritmos que lo han convertido en un referente mundial. Su presentación fue uno de los momentos más celebrados de la noche y ratificó por qué sigue siendo un ícono musical después de décadas de carrera.

Con esta actuación, los Premios Juventud 2025 reafirmaron su apuesta por reunir a leyendas de la música con los nuevos talentos, en una mezcla generacional que enriquece la escena cultural de la región.