Conoce la lista de celulares que dejarán de tener WhatsApp en septiembre 2026

Miles de usuarios podrían llevarse una sorpresa en los próximos meses. WhatsApp confirmó nuevos requisitos mínimos de compatibilidad y varios teléfonos antiguos perderán acceso a la aplicación desde el 8 de septiembre de 2026, lo que significa que ya no podrán enviar mensajes, hacer llamadas ni recibir actualizaciones.La plataforma de mensajería solo continuará funcionando en equipos con Android 6.0 o versiones superiores, mientras que en iPhone será necesario contar con iOS 15.1 o superior. Los dispositivos que no puedan actualizarse quedarán fuera del servicio.<b>Lista de celulares que podrían quedarse sin WhatsApp</b><b>Apple</b>iPhone 5iPhone 5ciPhone 5siPhone 6iPhone 6 Plus<b>Samsung</b>Galaxy S3Galaxy S4 MiniGalaxy S5Galaxy Note 2Galaxy CoreGalaxy TrendGalaxy J2<b>LG</b>Optimus GOptimus L3Optimus L5Optimus L7Optimus F5L70L90G2G3G4<b>Motorola</b>Moto G (primera generación)Moto G (segunda generación)Moto E (primera generación)<b>Sony</b>Xperia ZXperia Z2Xperia Z3<b>Huawei</b>Ascend MateAscend G740Ascend D2Huawei P8La gran pregunta para muchos usuarios es: ¿el celular dejará de funcionar por completo? La respuesta es no. El dispositivo seguirá encendiendo y permitiendo algunas funciones básicas, pero WhatsApp dejará de recibir soporte y eventualmente dejará de abrir o funcionar correctamente.Antes de cambiar de equipo, expertos recomiendan realizar una copia de seguridad de conversaciones, fotos y documentos para evitar pérdida de información importante. WhatsApp suele enviar avisos previos a los usuarios afectados antes de suspender definitivamente el servicio.