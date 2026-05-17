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Vida y cultura

Conoce la lista de celulares que dejarán de tener WhatsApp en septiembre 2026

Varios Iphone quedarán por fuera de WhatsApp, revisa esta lista antes de comprar uno de segunda.
Varios Iphone quedarán por fuera de WhatsApp, revisa esta lista antes de comprar uno de segunda. Pixabay
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Laura Chang
  • 17/05/2026 08:55
La aplicación suele enviar avisos previos a los usuarios afectados antes de suspender definitivamente el servicio

Miles de usuarios podrían llevarse una sorpresa en los próximos meses.

WhatsApp confirmó nuevos requisitos mínimos de compatibilidad y varios teléfonos antiguos perderán acceso a la aplicación desde el 8 de septiembre de 2026, lo que significa que ya no podrán enviar mensajes, hacer llamadas ni recibir actualizaciones.

La plataforma de mensajería solo continuará funcionando en equipos con Android 6.0 o versiones superiores, mientras que en iPhone será necesario contar con iOS 15.1 o superior.

Los dispositivos que no puedan actualizarse quedarán fuera del servicio.

Lista de celulares que podrían quedarse sin WhatsApp

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4

MiniGalaxy S5

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy J2

LG

Optimus G

Optimus L3

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F5

L70

L90

G2

G3

G4

Motorola

Moto G (primera generación)

Moto G (segunda generación)

Moto E (primera generación)

Sony

Xperia Z

Xperia Z2

Xperia Z3

Huawei

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

Huawei P8

La gran pregunta para muchos usuarios es: ¿el celular dejará de funcionar por completo? La respuesta es no.

El dispositivo seguirá encendiendo y permitiendo algunas funciones básicas, pero WhatsApp dejará de recibir soporte y eventualmente dejará de abrir o funcionar correctamente.

Antes de cambiar de equipo, expertos recomiendan realizar una copia de seguridad de conversaciones, fotos y documentos para evitar pérdida de información importante.

WhatsApp suele enviar avisos previos a los usuarios afectados antes de suspender definitivamente el servicio.

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