'No es un proyecto que trata sobre mí, sino que es una experiencia que llevo a conversar con otras personas y que va creciendo gracias a esas conversaciones' afirma. '‘El agua me ata a tu nombre’ nace de una larga reflexión de qué es lo que significa ser y formar parte de una diáspora aquí en Panamá, una diáspora entendida como un grupo de personas que se muda a otro sitio y construye una vida en otro lugar y con eso se también se lleva todas sus costumbres, ya sean culturales, ya sean también espirituales... todo lo que uno trae consigo a un nuevo territorio', detalla.