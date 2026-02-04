El caso Epstein precipita el desalojo del príncipe Andrés del Royal Lodge

El antiguo duque de York inició así una suerte de <b>reubicación progresiva</b> dentro de propiedades secundarias de la Casa Real. Tras abandonar el Royal Lodge, su destino inmediato será <b>Wood Farm</b>, antes de trasladarse a <b>Marsh Farm</b>, ambas situadas en la finca real de <b>Sandringham</b>.Marsh Farm, una vivienda de <b>ladrillo rojo con cinco dormitorios</b>, fue el lugar donde <b>Felipe de Edimburgo</b> se retiró de la vida pública en sus últimos años. Sin embargo, las <b>obras de adecuación</b> —que incluyen refuerzos de seguridad, vallado perimetral y sistemas de videovigilancia— han retrasado su ocupación definitiva, obligando a Andrés a permanecer de forma provisional en Wood Farm.