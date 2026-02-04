El caso Epstein precipita el desalojo del príncipe Andrés del Royal Lodge

La publicación de nuevos archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso Jeffrey Epstein volvió a sacudir a la familia real británica y desencadenó la salida definitiva de Andrés Mountbatten-Windsor del Royal Lodge, la mansión de más de 30 habitaciones ubicada en el complejo de Windsor donde residía desde 2003. En los últimos días, camiones de mudanza fueron vistos retirando sus pertenencias, una señal inequívoca del cierre de esta etapa. A pocas semanas de cumplir 66 años, el padre de las princesas Eugenia y Beatriz vio acelerado un proceso que llevaba años sobre la mesa, pero que se precipitó tras la difusión de nuevas imágenes y documentos que reavivaron el escrutinio público sobre su vínculo con Epstein. En paralelo, el monarca británico le retiró sus títulos, honores y distinciones, reforzando un intento institucional de aislar el escándalo de la Corona.

Traslado forzado y reubicación en Sandringham

El antiguo duque de York inició así una suerte de reubicación progresiva dentro de propiedades secundarias de la Casa Real. Tras abandonar el Royal Lodge, su destino inmediato será Wood Farm, antes de trasladarse a Marsh Farm, ambas situadas en la finca real de Sandringham. Marsh Farm, una vivienda de ladrillo rojo con cinco dormitorios, fue el lugar donde Felipe de Edimburgo se retiró de la vida pública en sus últimos años. Sin embargo, las obras de adecuación —que incluyen refuerzos de seguridad, vallado perimetral y sistemas de videovigilancia— han retrasado su ocupación definitiva, obligando a Andrés a permanecer de forma provisional en Wood Farm.

Nuevas acusaciones y daño colateral