  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

El caso Epstein precipita el desalojo del príncipe Andrés del Royal Lodge

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, ha abandonado su mansión de Royal Lodge, parte de la finca del castillo de Windsor, según pudo saber este miércoles la cadena BBC, tras las nuevas revelaciones sobre el alcance del vínculo entre el ex príncipe y el pederasta Jeffrey Epstein.
Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, ha abandonado su mansión de Royal Lodge, parte de la finca del castillo de Windsor, según pudo saber este miércoles la cadena BBC, tras las nuevas revelaciones sobre el alcance del vínculo entre el ex príncipe y el pederasta Jeffrey Epstein. EFE
Por
Darine Waked
  • 04/02/2026 15:22
Nuevos documentos judiciales de Estados Unidos aceleran su salida de Windsor, reactivan el escándalo y extienden las consecuencias al entorno familiar del exduque

La publicación de nuevos archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso Jeffrey Epstein volvió a sacudir a la familia real británica y desencadenó la salida definitiva de Andrés Mountbatten-Windsor del Royal Lodge, la mansión de más de 30 habitaciones ubicada en el complejo de Windsor donde residía desde 2003. En los últimos días, camiones de mudanza fueron vistos retirando sus pertenencias, una señal inequívoca del cierre de esta etapa.

A pocas semanas de cumplir 66 años, el padre de las princesas Eugenia y Beatriz vio acelerado un proceso que llevaba años sobre la mesa, pero que se precipitó tras la difusión de nuevas imágenes y documentos que reavivaron el escrutinio público sobre su vínculo con Epstein. En paralelo, el monarca británico le retiró sus títulos, honores y distinciones, reforzando un intento institucional de aislar el escándalo de la Corona.

Traslado forzado y reubicación en Sandringham

El antiguo duque de York inició así una suerte de reubicación progresiva dentro de propiedades secundarias de la Casa Real. Tras abandonar el Royal Lodge, su destino inmediato será Wood Farm, antes de trasladarse a Marsh Farm, ambas situadas en la finca real de Sandringham.

Marsh Farm, una vivienda de ladrillo rojo con cinco dormitorios, fue el lugar donde Felipe de Edimburgo se retiró de la vida pública en sus últimos años. Sin embargo, las obras de adecuación —que incluyen refuerzos de seguridad, vallado perimetral y sistemas de videovigilancia— han retrasado su ocupación definitiva, obligando a Andrés a permanecer de forma provisional en Wood Farm.

Nuevas acusaciones y daño colateral

La mudanza se produjo en un contexto aún más delicado tras conocerse el testimonio de una segunda mujer que afirma haber sido enviada al Reino Unido para mantener relaciones sexuales con Andrés. A ello se sumó la aparición de fotografías inéditas, en las que se observa al expríncipe en una situación comprometida junto a una mujer cuyo rostro no es visible.

El impacto del caso también alcanzó a su exesposa, Sarah Ferguson, quien volvió al centro de la polémica por la difusión de correos electrónicos que evidencian una relación cercana con Epstein. En algunos mensajes, Ferguson se refería al financiero con expresiones de afecto personal, lo que reforzó la decisión de que tampoco pueda residir en el Royal Lodge.

La sucesión de revelaciones ha consolidado el aislamiento institucional del príncipe Andrés y ha intensificado el debate público en el Reino Unido sobre la respuesta de la monarquía frente a uno de los episodios más incómodos de su historia reciente.

VIDEOS

El anuncio de amnistía como primer paso para una eventual transición política en Venezuela
Personas sostienen carteles durante una manifestación convocada por el Movimiento Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, exigiendo la libertad de los presos políticos, este martes en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
Personas sostienen carteles durante una manifestación convocada por el Movimiento Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, exigiendo la libertad de los presos políticos, este martes en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez ( MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE )

Activistas, familiares de detenidos, excarcelados y dirigentes opositores han exigido la aprobación rápida de esta legislación, mientras que varias ONG...

Delcy Rodríguez dice que Venezuela está en “calma” a un mes del ataque de EE.UU.
AME1742. CARACAS (VENEZUELA), 03/02/2026.- Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este martes, en Caracas (venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME1742. CARACAS (VENEZUELA), 03/02/2026.- Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este martes, en Caracas (venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) ( Palacio de Miraflores / EFE )

”El país está en calma. El país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional: pedir la libertad del presidente Maduro y de la primera combatiente, la...

Centroamérica enfrenta un extraordinario frente frío con temperaturas de hasta 2 grados
AME1247. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/02/2026.- Una mujer camina por el centro histórico este lunes, en San Salvador (El Salvador). Centroamérica afronta una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá. EFE/Rodrigo Sura
AME1247. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/02/2026.- Una mujer camina por el centro histórico este lunes, en San Salvador (El Salvador). Centroamérica afronta una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá. EFE/Rodrigo Sura ( Rodrigo Sura / EFE )

Desde Guatemala hasta Panamá se mantienen avisos por fuertes ciclos de viento de unos 40 kilómetros por hora, con posibles desprendimientos de techos,...

Lo Nuevo