Fanático se abalanza sobre Ariana Grande en Singapur y Cynthia Erivo interviene

La cantante <b><a href="/tag/-/meta/ariana-grande">Ariana Grande</a></b> vivió un momento de tensión durante la premiere de <b>Wicked: For Good</b> en Singapur, luego de que un fanático se abalanzara hacia ella. La actriz Cynthia Erivo reaccionó rápidamente antes de que la seguridad pudiera intervenir.El incidente ocurrió este jueves 13 de noviembre y el hombre ha sido acusado de alteración del orden público, según reporta <i><b>Variety</b></i>.Se ha podido conocer que este fanático ya había protagonizado situaciones similares con otras celebridades, generando preocupación sobre la seguridad de los artistas en eventos públicos.