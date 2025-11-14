  1. Inicio
Fanático se abalanza sobre Ariana Grande en Singapur y Cynthia Erivo interviene

Fan se abalanza sobre Ariana Grande en la premiere de ‘Wicked: For Good’.
Fan se abalanza sobre Ariana Grande en la premiere de ‘Wicked: For Good’. EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/11/2025 14:06
Un ‘fan’ interrumpió la premiere de ‘Wicked: For Good’ en Singapur, acercándose de forma peligrosa a Ariana Grande, momento en que Cynthia Erivo reaccionó rápidamente para protegerla.

La cantante Ariana Grande vivió un momento de tensión durante la premiere de Wicked: For Good en Singapur, luego de que un fanático se abalanzara hacia ella.

La actriz Cynthia Erivo reaccionó rápidamente antes de que la seguridad pudiera intervenir.

El incidente ocurrió este jueves 13 de noviembre y el hombre ha sido acusado de alteración del orden público, según reporta Variety.

Se ha podido conocer que este fanático ya había protagonizado situaciones similares con otras celebridades, generando preocupación sobre la seguridad de los artistas en eventos públicos.

