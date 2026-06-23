El rock panameño hace historia: se decreta el ‘Día de Los Rabanes’ en Florida

De Chitré a Florida, la agrupación panameña Los Rabanes alcanzó un nuevo hito en su carrera. La ciudad de Doral, en el estado de Florida, Estados Unidos, oficializó la creación del “Día de Los Rabanes”, una distinción firmada por la alcaldesa Christi Fraga que busca exaltar el legado de la agrupación musical panameña en la cultura hispana.

El documento emitido por la municipalidad doralina fijó el 17 de junio de 2026 como la fecha formal para conmemorar anualmente a la agrupación chitreana, ganadora del Latin Grammy. Este reconocimiento celebra el impacto que el rock en español panameño mantiene en la comunidad hispanoamericana tras más de tres décadas de actividad artística.

La proclamación coincide con un momento de alta exposición internacional para la banda. Tras el reciente lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, titulado “La Maskara”, el grupo se prepara para presentarse este sábado 27 de junio en el Fan Fest oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Queens, Nueva York.

La presentación en el FIFA World Cup 26™ Queens Group Stage HQ, ubicado en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, servirá de vitrina masiva para la propuesta musical de Los Rabanes frente a miles de fanáticos del fútbol y de la comunidad migrante panameña y latina en los Estados Unidos.