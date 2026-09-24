La caída que sacudió a Miss Universo 2025: Miss Jamaica lleva el caso a los tribunales

La participación de Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, en el certamen de Miss Universo terminó en un grave accidente que ahora llegó a los tribunales. La representante jamaicana presentó una demanda en Estados Unidos contra la organización del concurso por la caída que sufrió durante la competencia preliminar realizada en Tailandia.
El incidente ocurrió el 19 de noviembre de 2025, cuando Henry caminaba por el escenario y cayó desde una altura aproximada de un metro y medio a través de un espacio que, según sostiene en su demanda, no estaba señalizado. En el lugar también había equipos de iluminación.
El momento fue captado en video y posteriormente circuló ampliamente en redes sociales. Tras la caída, miembros del equipo del evento acudieron para asistirla. Debido a la gravedad del impacto, la candidata fue evacuada en camilla y trasladada a un centro hospitalario.
Henry sufrió una hemorragia intracraneal y lesiones en el rostro y la espalda, además de enfrentar un prolongado proceso de recuperación.
En declaraciones ofrecidas a Good Morning America, la jamaicana explicó que había seguido las instrucciones que recibió durante su presentación. Según su relato, se detuvo cuando se lo indicaron, miró hacia las cámaras y posteriormente giró hacia la izquierda antes de continuar su recorrido.
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La querella fue presentada ante el Tribunal Superior de Delaware e incluye cinco cargos contra la Organización Miss Universo y dos compañías relacionadas con ella: JKN Legacy Inc. y Legacy Holding Group USA.
La modelo sostiene que el accidente pudo haberse evitado mediante medidas de seguridad adecuadas. “Se deberían haber tomado y se podrían haber tomado las medidas adecuadas”, afirmó Henry, quien también señaló que correspondía a los responsables del montaje del escenario y de la instalación de la iluminación garantizar la protección de las participantes.
El proceso judicial se conoce en un momento de cambios y disputas internas dentro de la organización del concurso. Paralelamente, Miss Universo continúa con los preparativos de su 75.ª edición, que está programada para el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.
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