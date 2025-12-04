Cuando la gastronomía francesa aprende a saber a Panamá

La trilogía se completa con un galette de coco, quizás la propuesta más evocadora del menú. El galette, con su origen francés y su espíritu rústico, sirve aquí como base perfecta para un ingrediente que en Panamá remite inmediatamente al Caribe, a las costas, al dulzor que acompaña tanto platos salados como postres tradicionales. El coco aporta aroma, untuosidad y una sensación envolvente. No hay excesos ni artificios. La masa sostiene, el relleno cuenta la historia. Es un cierre que deja una impresión cálida, casi nostálgica, como esas recetas que no necesitan explicación porque el cuerpo las reconoce.